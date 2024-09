CasaModerna Exxx…Polzive!!! La rasoiata di Da Pozzo all’inaugurazione della stagionata fiera della Casa Moderna: Il sughero della Camera di Commercio evita il sindaco di Udine.

Ieri mattina è stata inaugurata, nel confortevole salottino dell’ente fiera Udine Esposizioni di Martignacco, la 71esima edizione della ribollita Fiera di Udine. I padiglioni, per i sempre meno visitatori, si apriranno sabato 28 settembre con la polverosa litania del taglio del nastro. Ma ieri le operazioni di presentazione alla stampa de “Il gusto di vivere”, sono state interessante da un episodio molto curioso rivelatore che dietro ai sorrisi di circostanza di politici e amministratori si nasconde un clima rovente fra sindaco di Udine e il presidente della Camera di Commercio, il sughero Giovanni Da Pozzo. L’esponente camerale si è fermato solo una decina di minuti, appena ha intravisto De Toni se l’è data a gambe levate. Non un saluto, nemmeno una poltrona fra i relatori. E la foto di chiusura lo conferma. La crisi del commercio udinese ha solo un nome: Marchiol, il desertificatore della città. Le sue scelte sono condivise dal sindaco con cui la Camera di Commercio, pur socia dell’ente di Martignacco, non vuole condividere nulla. Vedi foto.