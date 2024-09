FrecceAzzurre Exxx…Polzive!!! Un lampo illumina la palude dei forzisti del Medio Friuli riuniti ieri sera a Codroipo. Il titolare del “Nodo” suona la sveglia alle truppe: Se non ci diamo una mossa rischiamo l’estinzione. La tegola ASP Moro: la pesante perdita di esercizio potrebbe portare alle dimissioni del commissario.

E’ germogliata nello spirito berlusconiano la saetta che ha rapito la platea dei partecipanti all’incontro di Forza Italia di ieri sera al Nodo di Codroipo. Il padrone di casa, Facchini, non si è baloccato sul sonnolento forzismo codroipese e ha fatto capire che, o ci diamo una mossa, o siamo destinati al museo. “Ho una certa esperienza – ha tuonato l’organizzatore dell’incontro – ho messo assieme 12 società di calcio e ritengo di avere voce in capitolo per affermare che o si rinnova il partito o non si va da nessuna parte. Riguardo allo sviluppo culturale ed economico dell’area c’è solo una scelta, portare gente”. In realtà sul rinnovamento del partito dai banchi si sentiva mormorare: Se per rinfrescare il partito dobbiamo prendere lezioni da Vidoni o dal caposcorta stiamo freschi. Tuttavia il piazzista di Neuro&Promos ha dimostrato di essere il “senatore”. E i presenti applaudono, i sindaci di Talmassons (Pitton), Gonars (Boemo), Bertiolo (Viscardis), Camino al Tagliamento (Locatelli) e il vice di Sedegliano (Ganzini). Assente l’assessora al comune di Trieste Sandra Savino e assente Fratelli d’Italia, non in buoni rapporti con gli azzurri locali (Anzil-Riccardi insegna qualcosa). Si sono notati alcuni leghisti quali l’ex candidato sindaco Gianluca Mauro, il segretario cittadino De Cecco e il consigliere comunale civico Ganzit, molto corteggiato dagli azzurri. Al tavolo dei relatori si sono susseguiti un silenzioso Vidoni, il caposcorta Snaidero, che ha reso noto di avere qualche idea sul nome su cui puntare per la riscossa del centrodestra in città. In realtà, in sala è stata notata Anna Fabbro, la professionista cui Riccardi aveva puntato il tutto per tutto pur di far perdere Marchetti al suo secondo mandato. A proposito dell’ex sindaco, l’assessore ha dichiarato che il dissesto dell’azienda di servizi alla persona non è solo colpa di Marchetti. Ora però visti i termini del bilancio pubblicato su queste pagine, per l’Asp Moro la faccenda si fa critica. Il regolamento regionale delle aziende prescrive: «Nel caso in cui la perdita di esercizio risultante dall’ultimo bilancio approvato risulti esser di importo pari o superiore (5milioni e 900mila euri) allo stato patrimoniale (…)» e quindi accertato il grave dissesto economico, il commissario dovrebbe dimettersi col conseguente impegno dell’amministrazione regionale ad accollarsi l’intero passivo. Una figuraccia atomica per il sanitario Riccardi che ieri sera si è fermato a Codroipo solo pochi minuti. Quanta polvere dovrà masticare ancora il centrodestra nel Medio Friuli? Lo salverà solo il “senatore”, incoronato sul campo ieri sera.