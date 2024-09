StorzioConzorzio Exxx…Polzive!!! Causa siccità, il mais colpito da micotossine precipita a 8 euri/quintale. Contadini alla canna del gas. Il Consorzio Bonifica Pianura Friulana organizza una mostra itinerante sul commissario Cesare Mori.

Causa siccità quest’anno il mais è stato decimato dalle micotossine, che sono inquinanti prodotti da funghi parassiti. Le muffe, accumulate nella granella hanno provocato il crollo del prezzo del mais precipitato a 8 euri al quintale. Un danno notevole per gli agricoltori che per tutta la stagione sono stati costretti ad impegnare gli impianti di irrigazione per compensare la mancanza di pioggia. Il Consorzio, malgrado l’emergenza e l’imprevista “pandemia” delle micotossine, non ha mai teso la mano a poveri coltivatori che pagano come l’oro e a suon di euri l’acqua fornita dalle pompe del Consorzio. Anzi, come una beffa per i contadini, Armando De Nardo, direttore del Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana ha impegnato 1.700 euri per una mostra itinerante sul commissario Cesare Primo Mori. L’iniziativa s’intitola: “Primo Cesare Mori, Lo Stato dello Stato”. In un momento di emergenza mais cui non dovrebbe sottrarsi nemmeno la regione e il suo assessore Zannier, il Consorzio pensa alle mostre itineranti e all’acquisto di pannelli roll-up per illustrare le vicende del commissario Mori contro i banditi in terra siciliana. Contadini friulani alla canna del gas.