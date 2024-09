Oktoberfest Exxx…Polzive!!! La maggioranza del comune di Udine promuove le sbronze di birra e le schifezze gastronomiche dei crucchi. Patrocinata l’Oktoberfestudine, festa privata a scopo di lucro in piazza Primo Maggio a settembre e ottobre. I sospetti sulla ragnatela di relazioni coi tedeschi. Asfaltate le paturnie di De Toni su Italia-Israele.

De Toni ha fatto l’impossibile per negare il patrocinio alla partita di calcio Italia Israele. Scomodò perfino Nasser e gli altipiani del Golan pur di impedire qualsiasi coinvolgimento dell’amministrazione comunale rispetto a una universale manifestazione sportiva che poi è riuscito a politicizzare. A pochi mesi di distanza una scossa inaspettata deve aver colpito la giunta al punto che, il comune ha deciso di dare il proprio patrocinio a una festa in cui si promuove la sbornia (vedi la Germania) e la peggior gastronomia del pianeta. La manifestazione patrocinata, si chiama “Oktoberudine” e avrà, va da sé, una natura commerciale. Il comune, per niente “terzo”, si fa promotore degli ambulanti. Il caso “patrocinii” investe ancora una volta la maggioranza che guida il capoluogo friulano. Serpeggiano sospetti di “relazioni particolari” fra palazzo D’Aronco e “L’Oktoberudine” che in due fine settimana di settembre e ottobre “trasformerà piazza Primo Maggio in un vivace punto di ritrovo con la birra HB München (…)”. La manifestazione che vede alcune imprese private fare affari vendendo birra e würstel è patrocinata dal comune di Udine. L’iniziativa della maggioranza ha sollevato un polverone fra i consiglieri di opposizione che si chiedono a che titolo, guardando ai recenti fatti su Italia-Israele, il sindaco abbia coinvolto il comune in una festa che nulla a che vedere con i principi di storia, cultura e società.