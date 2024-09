AifaGraffia Exxx…Polzive!!! Spesa farmaceutica in Fvg. Il report dell’agenzia italiana smentisce l’assessore fine corsa in angoscia per il terzo mandato. Malgrado il magazzino centralizzato voluto da Paolo Bordon ex DG del centro servizi condivisi oggi Arcs, il Friuli VG ha la spesa percentuale più alta d’Italia.

Due legnate autunnali stendono come foglie che cadono l’assessore fine corsa e delegato per Forza Tragica a occuparsi del terzo mandato per gli esponenti di giunta. Ancorché il sanitario (soprannominato nei cantieri “glerie”: ghiaia), esibisca sul Messaggero Veneto di oggi risultati spaziali rispetto alla spesa farmaceutica in Friuli VG e s’intesti la scelta del magazzino unico, l’Aifa documenta tutto un altro film rispetto alla spesa farmaceutica e il link “amministrazione trasparente” dell’Arcs rivela che nel 2008 il DG dell’azienda, che allora si chiamava “centro servizi condivisi”, era Paolo Bordon oggi Direttore Generale dell’Azienda Usl di Bologna. Dunque, l’Agenzia verifica al 31 maggio, al 30 ottobre e al 31 dicembre di ogni anno l’eventuale superamento a livello nazionale dei tetti di spesa. Per il sanitario di Forza Tragica «il FVG parte da una realtà avvantaggiata: unificando il magazzino riesce a ridurre le criticità potendo scegliere di approvvigionarsi dal fornitore che dà maggior continuità e favore di prezzo». Lo strumento è validissimo ma bisogna saperlo usare come insegna l’ideatore della soluzione Paolo Bordon. Venendo all’agenzia, il report è drammatico e rivela la cronicità del sistema sanitario Fvg. La nostra regione, che non è l’unica ad aver centralizzato il magazzino (vedi Toscana), detiene il primato della spesa percentuale più alta d’Italia. Le percentuali sono impietose: spesa farmaceutica per gli ospedali Fvg pari al 12,67% del finanziamento totale contro la media italiana del 10,53. Due punti percentuali abbondanti. L’accostamento con altre regioni è ancora più drammatico: la Toscana, dotata di un magazzino centrale, segna una percentuale del 10,70; le province autonome BZ e Tn 10,61% e 9,41%; il Veneto 9,76%. Alla fine della fiera, il Friuli VG sfora rispetto al tetto nazionale di circa l’8%. Come fare per salvare il settore farmaceutico dall’abisso? ci pensa la giunta Fedriga a scucire, attraverso l’assessora Zilli, milioni su milioni che finiscono nel calderone sanitario. Nel secondo assestamento di bilancio la generosa “castellana” e assessora alle finanze Zilli ha destinato 150milioni. Se si analizza lo storico dell’Agenzia i dati sono i seguenti: nel 2021 eravamo al terz’ultimo posto dietro la Sardegna e Umbria col 10,69% di incidenza. Nel 2022 sempre terz’ultimi con l’11,25 rispetto al tetto del 7,65. I peggiori d’Italia per spesa farmaceutica il cui fenomeno non pare disturbi il sonno del sanitario. Per le emergenze, si può sempre bussare alla cassaforte della regione e prelevare il tesoro frutto del gettito fiscale delle partite iva ridotte alla canna del gas e senza mutande. Valga, come esempio, lo scandaloso acquisto di frigoriferi per i Dg delle aziende o l’inquadramento dirigenziale di un rallysta 67enne di scuola veneta atteso all’enoteca da Bepo di Monfalcone per la festa del nuovo incarico in Friuli. Nel mentre, in giunta sono tutti rapiti dal valzer della sopravvivenza: e se non passasse il terzo mandato? Sanità infetta, regione malata.