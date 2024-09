BibionePassione Exxx…Polzive!!! Rese note le cifre dell’imposta di soggiorno di Bibione (Ve) del mese di agosto. Lignano doppiata. Il piazzista friulano al turismo si distrae con la transizione energetica. Scoppia il caos a Sabbiadoro: Perchè ci tengono all’oscuro sulla destinazione dell’imposta? Le golose indennità di carica del sindaco, del vice e dei 5 assessori: 20mila euri/mese.

A Lignano se la prendono comoda e si baloccano ancora sulle giostre del Luna Park (in calce le indennità degli amministratori). Forse per la vergogna dei numeri rispetto a Bibione dove gli attivissimi uffici hanno già pubblicato gli incassi delle strutture ricettive mentre a Lignano ancora nulla. Perché impegnare circa 20mila euri/mese per pagare le indennità agli amministratori?. Nel mese di agosto 2024 l’imposta di soggiorno riscossa dal comune di San Michele al Tagliamento e comunicata dai soggetti responsabili del pagamento del tributo ammonta a € 1.764.641,60, oltre ad € 35.234,30 riferiti a comunicazioni relative alle precedenti mensilità. Totale 1 milione 800mila euri, tanto quanto previsto a Lignano per tutta la stagione. Il piazzista Bini fulminato. Gli uffici dettagliano gli importi del mese di maggio, giugno e luglio per complessivi € 2.989.963,37 per un totale sui 4 mesi di: 4 milioni e 800 mila, in attesa del dato di settembre. Per la precisione, l’assessore a-fine-corsa aveva diffuso, per autocelebrarsi, uno studio della Fondazione Think Thank Nordest elaborato il 7 agosto scorso in cui venivano calcolate le previsioni del gettito derivato dalla tassa di soggiorno per l’anno 2024 a Lignano, un introito di 2 milioni di euri, meno della metà di Bibione. Recentemente, l’assessore al turismo in odore di clamoroso conflitto d’interessi con “Neuro&Prromos spa”, si era lasciato andare a liriche di stampo vannamarchista altissime. «In Friuli Venezia Giulia – ricordava – nell’ultimo anno, abbiamo investito circa 11,3 milioni di euro. La chiave di questo successo (ma va?) – secondo Bini – risiede nella promozione. Abbiamo avviato un deciso cambio di passo su questo fronte, a partire dalla scelta di puntare sul claim identitario ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’». Cambio di passo irresistibile come le sirene di Ulisse solo che i turisti, piuttosto che Lignano, hanno preferito la più moderna Bibione. Tuttavia nelle pieghe dell’imposta esplode un caos devastante che spiega come sia disorganizzato il settore turistico in Friuli VG. Al tavolo del turismo disposto dal comune di Lignano Sabbiadoro sono presenti solo: Sindaco; presidente del Consorzio Lignano Holiday; presidente di Confcommercio; presidente della Lisagest e il direttore generale di Promuturismo Fvg. Assenti altre associazioni come Confesercenti, associazioni di albergatori e titolari di affittacamere. Chi stabilisce i partecipanti al fantomatico “tavolo del turismo”? Sulla destinazione dell’importo annuale della tassa di soggiorno, alcuni attori dell’area sono tenuti all’oscuro. Cosa c’è da nascondere? Lo spiegherà il piazzista Bini impegnato a seguire il valzer della sopravvivenza. Quello per il terzo mandato. Intanto il comune di Lignano si balocca e non si vede traccia dei dati sull’imposta di soggiorno. Siamo già a settembre, eppure le loro mesate sono di tutto rispetto: l’indennità di carica del sindaco Giorgi Laura è pari a euro 7.300,00;

Vice Sindaco La Placa Manuel Massimiliano euro 2.487,60

Assessore Bidin Marina euro 1.814,40

Assessore Codromaz Alessio euro 1.814,40

Assessore Donà Marco euro 1.814,40 Assessore Iermano Giovanni euro 1.814,40

Assessore Portello Liliana euro 1.814,40. Totale mese: circa 20mila euri. Suonati da Bibione (VE).