Detenuto voleva tagliarsi la gola con una lametta. Salvato dagli agenti del carcere di Udine.

La casa circondariale di via Spalato a Udine è ormai una polveriera. Il livello di sovraffollamento ha toccato numeri impossibili. E ieri sera si è verificato un episodio gravissimo. Un detenuto tunisino aveva tentato di tagliarsi la gola con una lametta. Gli agenti sono riusciti a salvarlo, ma ha dato fuoco a un materasso, non si come abbia fatto. Tre agenti sono intervenuti per salvare lui e il compagno di cella e domare l’incendio ma sono rimasti intossicati dal fumo e sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso.