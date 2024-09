FugaDaUdine Exxx…Polzive!!! Dopo i cartelli i commercianti passano ai fatti: titolare di articoli orientali si trasferisce in Vietnam: Con questa giunta la città è destinata al tramonto sociale ed economico. Saigon è un centro in rapida crescita capace di attirare investitori da tutto il mondo.

La famiglia Di Bernardo è conosciuta in Friuli come una delle più longeve nel settore del commercio di articoli orientali. Anzi, il segmento lo ha proposto per primo proprio la famiglia. Oggi l’eredità dell’impresa è affidata a Paolo Di Bernardo, titolare della “DB Import Export” che ha sede in via Battistig. Il commerciante, dopo aver visto il progressivo declino e abbandono da parte dell’amministrazione comunale del quartiere della stazione, ha deciso di trasferirsi in Vietnam. La decisione arriva proprio nei giorni in cui in città sono apparse le locandine appese alle vetrine dei negozi: “I commercianti udinesi NON condividono le scelte di questa giunta”. Dalle parole ai fatti. L’imprenditore udinese osserva: «Riguardo l’artigianato, il mercato vietnamita è molto simile a quello thailandese che conosco bene da anni. Lo stile si avvicina a quello occidentale. Le prospettive sono ottime e a breve inaugurerò un ufficio permanente con personale assunto direttamente sulla regione. Il mio progetto è pensato per svolgere l’attività sia in Vietnam, a Saigon, che in Friuli. La nostra regione è molto ricca di valori identitari che trasmetterò nei paesi asiatici». Fuga da Udine.