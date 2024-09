Legge Bavaglio. Multe salatissime per i giornalisti che pubblicano atti giudiziari.

Fonte: Fatto Quotidiano.

L’idea è arrivata dalle Camere Penali, il sindacato degli avvocati, e la maggioranza di destra applaude e vuole farla sua: Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega stanno pensando di modificare la norma che vieta di pubblicare gli atti giudiziari introducendo sanzioni pesanti per i cronisti che decidono di violarla. Le multe potrebbero arrivare fino a mezzo milione di euro contro i giornalisti che scrivono informazioni che si trovano negli atti giudiziari. Stiamo parlando del decreto legislativo sul rafforzamento della presunzione di innocenza, già ribattezzato “bavaglio” dai suoi critici, che è in discussione in Parlamento. La norma, introdotta grazie a un emendamento del deputato di Azione oggi in Forza Italia Enrico Costa, era stata approvata sotto forma di legge delega a inizio anno e a settembre il governo ha approvato il decreto legislativo. Ora le commissioni Giustizia di Camera e Senato devono dare un parere, non vincolante, sul decreto attuativo. Il documento deve essere ancora scritto e sarà approvato la prossima settimana al Senato. Ma nel brevissimo ciclo di audizioni che è stato fatto negli ultimi giorni la richiesta di inserire sanzioni pesanti per i cronisti è arrivata dal presidente delle Camere Penali, Francesco Petrelli […]: “Queste norme vanno rafforzate anche al profilo sanzionatorio – ha spiegato Petrelli – perché per quanto noi ci sforziamo di estendere sotto un profilo orizzontale il livello delle tutele, se le sanzioni restano quelle previste dal nostro codice è evidente che avremo una scarsa possibilità dissuasiva. È ovvio che non pensiamo affatto a sanzioni di tipo detentivo, ma il ventaglio dei rimedi è talmente ampio”. Insomma, niente carcere ma sì alle multe per chi non rispetterà la legge e continuerà a pubblicare gli atti giudiziari.