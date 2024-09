VadoAlMassimo Exxx…Polzive!!! A Blasoni, leader del secondo gruppo in Italia nel settore delle residenze per anziani, saltano le valvole e sferza il governo Meloni: La burocrazia resta un grande freno per l’impresa. Per costruire un edificio bastano 18 mesi, per ottenere le autorizzazioni 2 anni!

Non basta. Per Massimo Blasoni, proprietario di “Sereni Orizzonti Spa”, (secondo gruppo in Italia del settore) i dati dell’Istat che rivedono il rapporto debito/PIL a conferma della solidità del percorso intrapreso dal Governo Meloni, dovrebbero essere accompagnati da una radicale riforma della burocrazia. L’appello è pubblicato oggi su “Libero” e nasce attorno a un ragionamento molto selettivo che il titolare del gruppo (approvato un piano di sviluppo con investimenti per 200 milioni di euri nei 5 anni 20024-2028 con una dotazione di 91 strutture in Italia e Spagna che dà lavoro a 3.800 persone per 6.000 posti letto), ricorda al governo: «Oggi come azienda potremmo crescere di più e più rapidamente se non fossimo frenati da procedure talvolta assurde che richiedono tempi infiniti. Il numero dei posti letto in Italia, è al di sotto della media europea: perciò nella Silver Care è possibile espandere creando occupazione. Ma – ricorda l’imprenditore udinese – con le incrostazioni e i rallentamenti che produce la burocrazia, è molto difficile crescere e garantire assistenza professionale. Occorrono strutture specializzate, svecchiare il patrimonio immobiliare delle residenze per anziani esistenti, ancora molto vetusto. Bisogna evolversi – afferma Blasoni – è necessario ricorrere alle strutture green ed ecosostenibili che permettano una miglior qualità della vita degli anziani». Purtroppo per raggiungere i livelli elencati e mettere a terra con rapidità i progetti di Sereni Orizzonti, oggi non è possibile. C’è una sanguisuga in Italia che ormai sta divorando la pubblica amministrazione: si chiama burocrazia. Blasoni dettaglia: «La somma dei tempi per l’ottenimento delle autorizzazioni edilizie per costruire è biblica. Superiore a quella necessaria per realizzare materialmente la residenza. In concreto – tuona Blasoni – anche due anni di burocrazia per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, mentre per tirar sù una residenza bastano 18 mesi. Impossibile ammodernare in Italia. Poi vanno ricordati i ritardi nei tempi di pagamento delle Asl, mediamente 6 mesi. E i tempi sono uguali in tutta Italia. In Lombardia siamo sullo stesso livello temporale della Sicilia o della Toscana. La burocrazia sembra un male diffuso». E il punto dolente sollevato dall’imprenditore udinese è quello dei funzionari pubblici, come ricordava Bruno Leoni, sono loro che accrescono il potere che hanno acquisito. «Il titolare del servizio non ha alcun interesse ad agire rapidamente creando un danno alla collettività. E di questi rallentamenti ne traggono vantaggio le banche che beneficiano degli interessi passivi. Tempi più brevi – conclude Blasoni – sarebbero un beneficio per tutti i lavoratori della filiera delle costruzioni». L’appello è in bella mostra, sulla scrivania del presidente del consiglio.