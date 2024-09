Valori&Dolori Exxx…Polzive!!! Forza Tragica annuncia la costruzione di una “rete” tra comuni del Medio Friuli. All’Asp Moro hanno già impartito l’ordine dei termini della convenzione dei servizi sociali dell’ambito senza alcun mandato.

La sintesi dell’incontro codroipese in casa del piazzista di “Neuro&Promos” dove erano ospitati i reduci di Forza Tragica è racchiusa nelle parole del sanitario fine-corsa Riccardi: “Stante i tempi attuali si pone il problema di una nuova fase di alleanze”. Quali alleanze? Quelle della delibera della famigerata Asp Moro di Codroipo, che, tanto per far capire la strategia del centrodestra sulle nuove aperture annunciata al “Nodo”, ha prodotto un documento degno di un editto uscito dal Gran Consiglio?. Nella delibera del 19 settembre del commissario Francesco Maiorana (prorogato per altri 2 anni) risulta che è già stabilita e sottoscritta la “convenzione con l’assemblea dei sindaci dei comuni dell’ambito territoriale del Medio Friuli per la gestione dei Servizi Sanitari”. A quanto risulta, l’assemblea dei sindaci non ha dato alcun mandato all’Asp. Il DG ha firmato come “Obiettivi” la sottoscrizione della convenzione. Un atto d’imperio come si conviene negli organismi triestinocentrici. I comuni dell’ambito sono: Codroipo, Bertiolo; Camino; Talmassons; Basiliano; Mereto di Tomba; Varmo; Sedegliano, Basiliano; Castions di Strada e Mortegliano. L’altra sera nessuno ha parlato di questa unilaterale ordinanza. E all’incontro di coloro che distribuivano lezioni di rilancio dell’area mancavano i rappresentanti del capoluogo: Codroipo. Gli amministratori di Bertiolo, Camino, Sedegliano, Basiliano, Mereto di Tomba, Talmassons e Castions presenti dal “piazzista”, avranno avvertito i loro colleghi?