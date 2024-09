Come riportato su queste pagine, il comune di Lignano aveva pubblicato i bandi per le concessioni demaniali. Ieri sera, il sindaco Laura Giorgi ha comunicato che tutte le gare sono state ritirate in autotutela. Decisione presa dopo che il 17 settembre era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto di proroga di validità delle attuali concessioni fino al 30 settembre 2027. Il sindaco rende noto che l’amministrazione comunale ha deciso di pubblicare nuovamente i bandi entro il 2025.