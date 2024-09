DisGustiDiFrontiera Exxx…Polzive!!! Inaugurazione della festa di Gorizia, gelo polare fra l’assessore fine-corsa Bini e l’europarlamentare Cisint. La stretta di mano rivelatrice. FriuliVG peggior regione d’Italia nel settore del turismo: persi 6.200 lavoratori. Video da urlo.

Strappo clamoroso ieri a Gorizia durante la cerimonia d’inaugurazione di “Gusti di Frontiera”. L’assessore al turismo fine-corsa Bini ha chiamato a sé la faraona dei cantieri e ha cercato di stringerle la mano, ma l’ex sindaco ha risposto porgendogli la mano sinistra (evidente segno di irrisione), e togliendola prima possibile. Telegrammi inequivocabili in vista delle comunali di Monfalcone. Figuraccia atomica del piazzista Fvg di fronte all’assessore Callari, al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, ai sindaci di Gorizia Rodolfo Ziberna e di Nova Gorica Samo Turel, al presidente della Camera di commercio Venezia Giulia Antonio Paoletti, al presidente della Fondazione Carigo Alberto Bergamin e alla madrina della manifestazione, la giornalista di Italia 1 Tessa Gelisio. Ma “Neuro&PromosSpa” ha incassato la beffa e coperto l’episodio con lo spartito vannamarchista che l’assessore fine-corsa legge ripetutamente ai tagli dei nastri. Un passaggio: «Gorizia si conferma città di richiamo turistico internazionale e città capitale dei sapori dal mondo anche grazie a ‘Gusti di frontiera’: la manifestazione conferma, infatti, la capacità di questo centro mitteleuropeo di attrarre visitatori da tutta la regione e da ben oltre i suoi confini, complici la sua cultura, la sua storia e il suo fascino. È un ‘carattere’ peculiare, quello che la caratterizza, che tra pochi mesi sarà al centro di un altro evento di straordinaria capacità magnetica, ‘Go!2025 Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura’, sul quale la Regione ha puntato moltissimo». Liriche altissime che non bastano a coprire gli ultimi dati sull’occupazione nei settori del turismo e commercio commissionati da Confcommercio di Pordenone avviati dall’Ente Bilaterale del Terziario Fvg. Il Friuli VG è in difficoltà: Negli ultimi 10 anni sono stati persi circa 6mila e 200 lavoratori indipendenti. Il peggior risultato di qualsiasi altra regione d’Italia. E il gelo con l’europarlamentare è derivato anche da questi resoconti. Il vannamarchismo sull’Isonzo non incanta.