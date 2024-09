RaiUlcerai Exxx…Polzive!!! Sulle nomine del carrozzone salta il campo largo dei progressisti. Bonelli ammazza il progetto: «Il campo largo è morto». Simona Agnes verso la presidenza. Riflessi sulle elezioni Fvg.

Il nuovo Consiglio d’amministrazione della Rai nasce tra veti incrociati e lascia sul terreno diverse vittime eccellenti in tutto l’arco parlamentare: fuori il Pd e il campo largo. Il documento firmato dalle opposizioni a inizio agosto è diventato carta straccia nel giro di 48 ore. Angelo Bonelli è categorico: «Il campo largo è morto». Per i dem la richiesta di non procedere alle nomine prima dell’approvazione della riforma della legge sulla governance era la chiave per vincolare le ambizioni di Giuseppe Conte. Missione fallita. La maggioranza ha votato i propri candidati consiglieri Federica Frangi (area Meloni, anzi area “fiamma magica”) e Antonio Marano (zona Lega). Due “falchi” che contribuiranno ad aumentare le tensioni in cda. Frangi è stata assistente al programma a Porta a porta, poi assunta dall’azienda al Tg2, ma soprattutto ha lavorato insieme a Giovanbattista Fazzolari e Giovanna Ianniello a palazzo Chigi. Marano dovrà essere “l’arma” di Matteo Salvini. Forte della sua lunga esperienza a viale Mazzini, è pronto a pungolare il futuro ad, Giampaolo Rossi, ogni volta che il leader della Lega avrà bisogno di alzare il livello dello scontro. Gli eletti dalle opposizioni sono Alessandro di Majo, già consigliere vicino al Movimento per un mandato, e Roberto Natale quota Fratoianni e Bonelli. Abbandonati dall’asse Avs-M5s, i dem hanno disertato il voto. «Di campo largo noi non abbiamo mai parlato» si affrettano però a dire. Bonelli, uno dei nuovi futuri referenti del centrosinistra in Rai, ammazza le ultime speranze. «Il campo largo è morto» dice ai cronisti che gli chiedono dei prossimi passi. Tolta di mezzo l’impasse del voto, il Consiglio dei ministri di oggi dovrà approvare i due nomi di ad e presidente proposti già ieri mattina da Giancarlo Giorgetti. Nessuna sorpresa. Il ministero dell’Economia ha indicato Giampaolo Rossi e Simona Agnes (quota Giorgiaa Meloni). A fine anno scade anche Jacopo Volpi di Rai Sport, direzione che sembra invece destinata a Forza Italia o, ancora, ai meloniani. Ma c’è chi non esclude un passo ulteriore, che taglierebbe definitivamente fuori il Pd anche dalle sue “riserve indiane” storiche, Rai Fiction e Rai cultura, destinate rispettivamente al capo del Day time Angelo Mellone e a Luca Zappi, gradito alla Lega. D’altronde, di bonifiche a destra se ne intendono. Ora però Elly Schlein non sa bene di chi può davvero fidarsi.