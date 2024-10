ValentTalent Exxx…Polzive!!! Il comune di San Daniele del Friuli indice un concorso farlocco, senza graduatoria, per assumere un fiduciario del sindaco a 1.500€/mese. Nome già deciso. Domande (inutili) entro 8 novembre. Durata due anni.

Inutile illudersi, nel caso di questi “concorsi non concorsi” ovvero di natura fiduciaria, i nomi sono già decisi. Il comune di San Daniele del Friuli ha reso noto che è indetta una selezione per la copertura di un posto a tempo parziale (15 ore) da assegnare all’area di staff del Comune di San Daniele del Friuli. Domande entro le 12 dell’otto novembre 2024. Si tratta di un concorso “non concorso” (il candidato lo decide il primo cittadino) in quanto la procedura esplorativa (una commissione) è finalizzata unicamente all’individuazione del soggetto a cui conferire incarico fiduciario “intuitu personae”, mediante stipulazione di rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 90. Va detto che con questo avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e, conseguentemente, non verrà formulata alcuna graduatoria di merito. L’acquisizione delle candidature non comporta alcun obbligo specifico in capo al Comune e/o alla Comunità Collinare del Friuli, né comporta l’attribuzione di alcun diritto ai candidati in ordine all’eventuale individuazione ai fini dell’assunzione. È fatta salva, comunque, la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non procedere al conferimento dell’incarico di cui trattasi. Il candidato prescelto ed assunto a tempo determinato e parziale dovrà svolgere attività di supporto al Sindaco e funzioni di assistenza degli Assessori per coadiuvarli nell’esercizio delle proprie attività con particolare riguardo a quelle riferite alle relazioni esterne. Dovrà occuparsi di assistenza al sindaco su questioni di carattere tecnico e politico amministrativo; effettuare studi e ricerche tecniche su problematiche più ampie nelle quali venga investito il primo cittadino in veste istituzionale, coadiuvare il Sindaco nei rapporti esterni di carattere istituzionale e funzioni di direzione dell’Ente, collaborare direttamente con il Sindaco e con gli organi di indirizzo politico in genere, con soggetti esterni, istituzionali e non ed interni e dovrà svolgere i propri compiti in autonomia e raggiungere gli obiettivi specificatamente assegnati con flessibilità e disponibilità. L’incarico, di natura fiduciaria, verrà conferito dal 1° dicembre 2024 fino al 31dicembre 2026, ed in ogni caso è prevista l’automatica risoluzione del rapporto in caso di anticipato In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Trattamento economico. Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso della cittadinanza italiana. La partecipazione è ammessa anche per i cittadini extracomunitari. É richiesta, in ogni caso, un’adeguata conoscenza della lingua italiana.