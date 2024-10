LegaMotosega Exxx…Polzive!!! L’Europa accusa la nostra Polizia: É razzista nei confronti delle comunità rom e degli stranieri. Cisint: “Difendiamo le nostre Forze dell’ordine”. Salvini: I rom e migrantes se li portino a casa loro.

L’ultimo report, il 4°, di Ecri, l’organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa, accusa la Polizia italiana di essere “razzista nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana”. Aggiungendo: “fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana“. Per l’europarlamentare Anna Maria Cisint si tratta di “Accuse scandalose”, e aggiunge: “Difendiamo le nostre Forze dell’Ordine. Ecri é un organo inutile che cercheremo di eliminare, che ha vergognosamente insultato donne e uomini che ogni giorno rischiano la propria vita per la nostra sicurezza, pagato peraltro anche con le tasse dei cittadini italiani. Noi non lo accettiamo. Che l’Ecri condanni invece, senza ‘se’ e senza ‘ma’, chi delinque e crea insicurezza nel nostro Paese”.