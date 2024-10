GramoleFriulane Exxx…Polzive!!! In Friuli si festeggia il ritorno delle province salva-trombati. Serracchiani: “Servono solo per l’elezione diretta degli organi”. La Lega mette il timbro.

Si è votato oggi alla camera, primo passaggio, per reintrodurre in Friuli VG le vecchie province. Voti a favore 150, contrari 91, astenuti 15. E’ il primo passaggio dell’iter costituzionale che prevede che la proposta passi da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi.

I nuovi “enti” avrebbero “la titolarità delle funzioni di area vasta già svolte dalle soppresse province”. Durante la seduta é stata proposta la modifica della disciplina del referendum confermativo della legge su forma di governo e sistema elettorale regionale (artifizio per il terzo mandato), che viene interamente rimessa ad una legge regionale ad hoc e l’introduzione di un numero fisso di consiglieri regionali al posto degli attuali il cui numero dei consiglieri è commisurato alla popolazione residente nel territorio regionale. Esulta la Lega e tutta la maggioranza che si è schierata a favore, mentre Avs e Iv si sono astenuti, Pd e M5s contro, Azione a favore. Fedriga: “Mi auguro ovviamente che anche il Senato possa votare in tempi il più rapidi possibili. Ritorniamo finalmente a una questione di organizzazione istituzionale che possa dare risposta ai cittadini di questa regione”. Oltre a Dreosto, ad intestarsi il rivoluzionario corredo istituzionale è la vice ministra leghista Vannia Gava che informa: «Dobbiamo restituire ai cittadini quei livelli di governo intermedi sconsideratamente cancellati dalla disastrosa riforma del 2016 (Serracchiani). In realtà nessuno ne sente la mancanza visto che sono già attivi gli Enti di Decentramento Regionale (EDR) e le Comunità Montane. E allora perché tanta passione per la reintroduzione delle province con elezione diretta dei cittadini e composizione degli organi di governo e consiglio che tanta generosità hanno regalato in passato? la risposta sta proprio qui. In Friuli, i partiti, come nella Prima Repubblica, sono tornati ad occuparsi della distribuzione di poltrone. Salvare i trombati che non ce l’hanno fatta alle regionali o nei comuni (vedi Vestaglia) e consentire loro di galleggiare a spese di Pantalone negli inutili enti intermedi. Perché fanno gola le province? la giunta Fedriga ha recentemente ritoccato le indennità per i sindaci e, di conseguenza, si finirà per aggiornare anche quelle degli organi di governo dei nuovi carrozzoni: Al presidente, l’indennità si aggira attorno agli 8.000 euri/mese, assessori 3.500. I consiglieri provinciali potranno optare per una diaria mensile che si aggira sui 1.500 euri. Serracchiani osserva: “La reintroduzione delle province serve solo per l’elezione diretta dei suoi organi politici”.