SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Nel giorno delle province esplode il bubbone perequazione in sanità. La misura prosciuga le casse della regione Fvg. Fulminati quasi 7 milioni di euri. Fedriga assente. La “conca” 118 Trieste penalizza la Sores di Palmanova.

A onor del vero però va ricordato che l’assessore Riccardi ha accolto alcune importanti richieste dei sindacati UilFpl e Nursind. Una quota del riparto statale (1 milione 368 mila euri) verrà ripartita fra il personale del pronto soccorso delle aziende sanitarie Fvg. Per l’azienda Friuli Centrale sono in arrivo 732mila euri circa. Per chi é in trincea. Tornando alla perequazione, è la misura più iniqua che mai sia stata applicata a un comparto dei servizi della regione Friuli VG. Si chiama “perequazione” delle risorse economiche. Un regolatore in favore del personale sanitario costretto a sgobbare causa la la cronica carenza di personale. Prima della sua introduzione, le indennità venivano ottimamente ripartite attraverso le “Rar”. Oggi non piu. Fatti due conti, sul groppone delle casse regionali restano ancora da sborsare 2 milioni 800 mila euri per Asugi di Trieste, 380mila per il Burlo Garofolo e ancora “congelati” i promessi 3 milioni di euri destinati alla dirigenza medica dell’azienda sanitaria Friuli Centrale. Siamo a ridosso di nomine importanti dei DG delle aziende e la questione sta diventando spinosa. Quando si sbloccherà? Ancora nulla ma qualcuno, soprattutto una parte politica dell’alleanza, punta il dito sui responsabili della carenza di personale e delle liste d’attesa (vedi report cittadinanza attiva di oggi, ultimi a nordest), hanno nomi e cognomi. Al disordine Rar si aggiunge la codidetta “conca” del 118 di Trieste vero e proprio fortino di privilegiati, isolati dal resto della regione. In un quadro generale l’isolamento triestino e’ clamoroso. A Palmanova la Sores è in sofferenza di personale, mentre nell’area giuliana si trova il tempo anche di organizzare corsi per pochi partecipanti sull’emergenza ostetrica in ambito extra ospedaliero. Coordinatore del corso Manuel Cleva, colui che rappresenta “il fortino bella vita” del personale in abbondanza ancora aggrappato all’unica struttura di emergenza del 118 rimasta attiva in tutta la regione. Come si scriveva su queste pagine: Come mai a Trieste è ancora attiva una centrale di emergenza 118? cos’ha di così attraente il Golfo rispetto a Palmanova dove la “Sores” (vedi leopost) accusa carenze di personale e invece c’è qualcuno che auspicherebbe l’apertura di una seconda centrale che sta a dimostrare che il personale è in esubero? Perché non si chiude il superfluo 118 e si migliora la Sores di Palmanova? Perché nessuno vuole trasferirsi nel cuore del Friuli? La risposta dovrebbe darla Fedriga? Riccardi Petardi?