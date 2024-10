ElectionDayExxx…Polzive!!! Politica Fvg in fibrillazione: dopo le province spunta l’ ipotesi proroga elezioni Monfalcone Pordenone al 2026. Anno di sistemazioni.

Dopo il via libera alla camera di ieri sul primo dei 3 passaggi per giungere all’approvazione definitiva della reintroduzione degli enti intermedi (si presume operativi già al 2026) la politica regionale s’interroga sulle possibili soluzioni dopo che la novità ha coinvolto l’ambiente. Non ultima una proposta di “election day” con le comunali di Pordenone/Monfalcone. Variante gradita anche nei quartieri del centrosinistra visto che nella città dei cantieri il centrosinistra ha già dato il via alle prime schermaglie col “civico” Bullian che si è messo di traverso al capogruppo Dem Moretti che non nasconde l’ambizione di candidare sindaco. Una “combinazione” seducente per i leader dei partiti che permetterà loro di sistemare molte caselle ma che guarda soprattutto ai rapporti di forza all’interno delle rispettive alleanze. Chi saranno i 4 candidati delle 4 province/presidenze? 2026/2028: Un biennio ad alta tensione. Verso le regionali e il terzo mandato.