UdineCaracas Exxx…Polzive!!! Segnatevi questa data: Per i 5 stelle la “Casa dell’Immacolata é una realtà virtuosa”. Alcuni ospiti hanno problemi di tossicodipendenze. Cerchiamo il deposito di bici e di quad. Sono ragazzi difficili. Migliorare l’offerta. Dice: Tanti vogliono integrarsi.

La consigliera regionale Fvg dei 5Stelle Maria Rosaria Capozzi ha fatto visita oggi alla struttura di accoglienza minori non accompagnati di Udine “Casa dell’Immacolata”. Per l’esponente grillina, “Costituisce una realtà virtuosa e oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione. Le criticità vissute dalla struttura nei mesi passati erano frutto di una situazione emergenziale ora sotto controllo. “Abbiamo avuto modo di constatare che non si fanno soltanto corsi di alfabetizzazione, ma anche corsi professionali per far sì che questi ragazzi, una volta che abbiano raggiunto la maggior età e quindi debbano lasciare la struttura, possano attraverso la formazione ricevuta e gli stage fatti nelle nostre aziende, riscattarsi da un percorso difficile, in tanti casi fatto di violenze e disagi che li segnano psicologicamente. Dalla visita – prosegue l’esponente regionale – è emerso che quasi la metà dei ragazzi ha problemi di tossicodipendenze e problemi psichiatrici importanti, ma ad oggi non sono previste strutture ad hoc per consentire loro cure e una presa in carico appropriata. Abbiamo l’impostazione di strutture-convitti e il vero tema è che l’accoglienza andrebbe strutturata in maniera tale da offrire percorsi diversi a soggetti con problematiche diverse: questo si risolverebbe in una loro più efficiente gestione”. Capozzi riconosce che c’è una certa “diffidenza dei cittadini, alimentata da alcuni episodi messi in atto da pochi ragazzi difficili ma va osservato che ce ne sono tanti, i più, che hanno voglia di integrarsi e far parte del nostro tessuto sociale, per cui basta a dichiarazioni di una certa politica volte ad alimentare diffidenza e avversione!”