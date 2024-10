SindacatoPrimato Exxx…Polzive!!! UIL e NURSIND ottengono uno storico risultato in FriuliVG: garantite le indennità al personale sanitario pari a 1 milione e 368 mila euri. FpCgil, Cisl e Fials spiazzati. La clamorosa sbilanciatura accessi PS/personale fra Trieste e Udine..

Due modi di concepire l’attività sindacale. Per raggiungere l’accordo regionale sul riconoscimento, legittimo, delle indennità di Pronto Soccorso al personale sanitario della nostra regione, UilFpl e Nursind hanno dimostrato costanza, competenza e senso di responsabilità verso i lavoratori e gli iscritti. Sono interessati i dipendenti dei 118, Ps pediatrici, gli impiegati alle osservazioni brevi intensive (Obi) e la centrale Sores. Vengono presi in esame a partire dalla loro effettiva presenza in servizio dal 1° gennaio 2022. Queste categorie erano state inizialmente escluse a causa di frustranti resistenze di CgilFp, Cisl e Fials che, solo per stanche posizioni ideologiche, non sono mai state condivise. Stefano Bressan (segretario generale UilFpl) e Luca Petruz (segretario generale Nursind) tengono a sottolineare che, per ottenere questi risultati non servono contrapposizioni e rivalità sindacali, ma occorre ragionare sulla “combinazione” del criterio sul numero dei dipendenti insieme a quello degli accessi 2021. Elemento necessario per superare le gravi diseguaglianze presenti sul territorio regionale. Basti pensare al Cattinara di Trieste dove di fronte a 46 mila accessi dispone di ben 53 infermieri. A Udine, per 55 mila accessi sono disponibili solo 29 infermieri. Bressan e Petruz chiedono l’applicazione degli standard assistenziali in modo omogeneo fra le diverse realtà territoriali. E infatti, l’impegno dei due segretari è stato premiato in questi termini: agli infermieri saranno riconosciuti 80 euri netti, agli autisti e oss 80 e agli ausiliari e al personale di supporto 40. Sul punto, per dimostrare la scarsa conoscenza in materia da parte di Fials, Cisl ed FpCgil, le tre sigle proponevano misure vecchio stampo moscovita: istituire il sistema dei fondi a pioggia sulla base dei numeri di operatori senza considerare la meritocrazia.