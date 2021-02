SanValentino Exxx…Polzive!!! Il termometro dell’economia a NordEst: numerose le prenotazioni di camere d’albergo e corsa all’acquisto dell’ombrellino porcellino. Affari d’oro nei negozi di accessori. Esclusivo.

La Pandemìa ha incasinato anche la festa degli innamorati, col timbro fatale della via della seta. Dopo le mascherine, ecco il dispositivo andato a ruba per il regalo di San Valentino. Si tratta di un ombrellino con manico birichino a forma di genitale maschile. Un successo silenzioso, senza le rombanti propagande dei Van Cleef o di Buccellati, poichè anche l’ombrellino, a forma di trapano maschile, è per sempre. Tuttavia il riscontro economico più positivo è stato registrato nel settore degli alberghi. Nell’area che va da Trieste-Udine-Pordenone, le camere sono andate a ruba per via della cena al lume di candela. L’escamotage messo in atto dai festajoli rispettava in pieno le marcature governative: oltre le 18 non si può cenare, ma se c’è la prenotazione in camera, questo è possibile. Camere degli alberghi sul filo del sold out.

Infine l’outing delle porcelle in foto non ha fatto altro che aggiornare il 14 febbraio al nuovo millennio.