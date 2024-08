VajontSconvolt Exxx…Polzive!!! Convocato stasera il consiglio comunale per approvare il bilancio di previsione del comune sotto inchiesta della Procura di Pordenone. La minoranza invoca il commissariamento e la presenza del Prefetto e dell’assessore Roberti.

E’ convocato per stasera, in pieno ferragosto, il consiglio comunale di Vajont del sindaco Virgilio Barzan. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2024/26. L’amministrazione è oggetto di un’inchiesta molto articolata da parte della Procura di Pordenone e, recentemente, la Guardia di Finanza ha compiuto alcune perquisizioni in casa del sindaco e in municipio. L’opposizione affila le armi e sulla strana convocazione si stasera rende noto che: «Nel Comune sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Pordenone, della Corte dei Conti e di quella europea di Venezia, il bilancio di previsione del 2024 si discute a Ferragosto, quando mancano quattro mesi alla fine dell’anno. E’ un fatto grave e sollecitiamo l’arrivo di osservatori al Consiglio Comunale di stasera: l’invito all’Assessore Regionale alle Autonomie Locali, Pierpaolo Roberti, e al Prefetto di Pordenone, Natalino Domenico Manno, è di mandare qualche funzionario per capire dal vivo il clima che si vive in paese. Il revisore dei conti, Raffaela Bellitto, ha depositato una relazione al bilancio al cardiopalma: su trenta pagine si contano una decina di richiami, rilievi, distinguo, raccomandazioni e autentici cartellini gialli nei confronti dell’Amministrazione del Sindaco sotto indagine, Virgilio Barzan. Documenti mancanti, termini e scadenze non rispettate, mancate risposte alle richieste del controllore: questi i punti salienti della relazione in discussione stasera. La Guardia di Finanza intanto prosegue con l’inchiesta. Una delle ipotesi di reato riguarda la ristrutturazione dell’asilo con i soldi del Pnrr. “Il Comune non si è mai dotato di idonea struttura per la gestione di questi fondi e non fornisce chiarimenti in merito, pur sollecitato varie volte”, scrive il revisore. I lavori dell’asilo devono ancora partire ma la scadenza di legge è fissata per il 31 dicembre e l’appalto risale ad un anno fa», tuonano i consiglieri di minoranza guidati dall’ex Sindaco Lavinia Corona e dall’avvocato Fabiano Filippin.