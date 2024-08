FugaDaMuzzana Exxx…Polzive!!! Cosa accade nel comune guidato da Genziana? Dopo soli due mesi dalle elezioni il segretario comunale se ne va; il capo ufficio tecnico lo segue; l’impiegata dell’anagrafe taglia la corda.

E’ un caso che ha messo in allarme l’intera cittadinanza e l’opposizione che durante l’ultimo consiglio comunale ha chiesto spiegazioni sulla “fuga” inaspettata di un paio di figure apicali della struttura amministrativa del comune di Muzzana del Turgnano. Sindaco la neoletta a giugno Genziana Buffon sostenuta dalla lista “Muzzana Idee e Persone”. La situazione è seria e, dopo i casi di West Nile accertati nello stesso comune, la sindaca deve far fronte alla fuga dei dirigenti. Il segretario comunale Giuseppe De Vita, che esercitava in convenzione con il comune di Pocenia, ha motivato la scelta di lasciare l’incarico per questioni personali. Il sindaco, durante l’ultimo consiglio comunale, ha fatto sapere che c’è un altro dirigente in “partenza” ed è il titolare dell’Ufficio tecnico. Ai due vertici si aggiunge la responsabile dell’ufficio anagrafe che ha deciso di abbandonare l’ufficio. Il sindaci ha assicurato che “si stanno valutando nuove assunzioni”. Ma dopo soli due mesi dalle elezioni il comune è già orfano di due figure apicali. Il consigliere di opposizione Billia aveva chiesto al sindaco “se ci saranno altri scioglimenti di convenzioni o altre partenze o vi è solo quella del Segretario”. Il Sindaco ha risposto che c’è una mobilità e una partenza all’Ufficio tecnico e si stanno valutando nuove assunzioni. Muzzana Genziana.