CampoLargoFvg Exxx…Polzive!!! Capozzella accoglie con favore la proposta di Moretti sul campo largo. “D’accordo su ampia alleanza, per le comunali di Pordenone metto a disposizione il mio nome come candidato sindaco”. Sbrego sulla legge elettorale per i ballottaggi con la segreteria regionale.

Ieri, su queste pagine, il capogruppo Dem in regione Diego Moretti aveva annunciato di voler iniziare a mettere a terra un telaio che saldi attorno al Pd un’alleanza di forze politiche alternative a “questa destra”. La prima risposta, affermativa, arriva da Mauro Capozzella, segretario provinciale dei grillini di Pordenone (città dove la giunta regionale venerdì ha sciolto il consiglio comunale) che non ha dubbi sulla bontà dell’iniziativa ferragostana di Diego Moretti che così la valuta: «Una forte coalizione su progetti, primo fra tutti quello dell’ambiente e della transizione ecologica, può aspirare a guidare Pordenone. Partendo dal civismo, senza ideologiche barriere, aperta al dialogo e all’ascolto. L’arroganza più volte espressa da Ciriani e messa in campo, che si sta perpetuando da figure di secondo piano, alla lunga non paga». L’ex consigliere regionale dei 5 Stelle si esprime anche sulla legge elettorale per i comuni al ballottaggio che la ritiene valida rispetto alle valutazioni della segreteria regionale che l’ha definita “antidemocratica”. A tal proposito l’esponente pordenonese rilancia: «La nuova legge elettorale che indica nel 40 per cento la soglia decisiva per vincere le elezioni offre una grande possibilità a Pordenone. Ad una condizione però, che le forze del cambiamento trovino una sintesi di progetti e percorso comune senza porre veti di nomi o forzose anticipazioni di chi si proietta in avanti senza progetti e quadri precisi di riferimento di area». Proposta condivisa cui Capozzella arricchisce portando in dote ai proponenti del Campo Largo le civiche: “Bene Comune” e “La Civica”.