MorettiPerfetti Exxx…Polzive!!! Il capogruppo del PD in consiglio regionale FVG annuncia: “Campo largo, abbiamo il dovere di provarci. Nessuno può mettere veti”. Si apre la campagna d’autunno. Test elettorali a Monfalcone e Pordenone il prossimo anno.

La giunta regionale, nella seduta di ieri, in seguito all’elezione di Alessandro Ciriani all’europarlamento, ha sciolto il consiglio comunale di Pordenone e stabilito che “il Consiglio e la Giunta del Comune di Pordenone rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo ai sensi della legge regionale 19/2013. Fino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco Alberto Parigi”. Con molta probabilità si andrà al voto il prossimo anno, assieme a Monfalcone. E su queste anticipazioni si muove la galassia del centrosinistra. L’accelerazione sulla scadenza elettorale per le regionali in Liguria, ha raggiunto anche il Friuli dove le forze di opposizione non sono rimaste insensibili alle evoluzioni progressiste provenienti da Ovest. Dalla riviera di Ponente arriva una cartolina con tutti i leader regionali del centrosinistra forse mai così esteso. Non solo quindi il Pd, padrone di casa alla festa dell’Unità in Liguria, ma anche Movimento 5 Stelle, Lista Sansa, Linea Condivisa, Sinistra Italiana, Verdi, Italia Viva e Azione. Una squadra numerosa che Andrea Orlando così commenta: «Lavoriamo perché la coalizione sia larga, ma anche coerente. Ovvero non senza contraddizioni al suo interno». Il rimbalzo friulano viaggia in parallelo a quello ligure e lo dettaglia Diego Moretti, capogruppo del PD in consiglio regionale Fvg: «Il PD è una forza di centrosinistra progressista ed è aperta a tutte le forze politiche che si stanno attrezzando per costruire un’alternativa a questa destra che governa il Friuli Venezia Giulia». Moretti puntualizza: «Nessuno si permetta di mettere veti su chicchessia, il Pd dev’essere inclusivo e unitario. Diciamo sì a Renzi, 5Stelle, Calenda e chi ci sta. Abbiamo il dovere di provarci». Conclude Moretti. Inevitabile che l’autunno diventi la stagione del “Campo Largo”, magari con i test elettorali di Monfalcone e di Pordenone. Nella città dei cantieri il progetto sembra agevole rispetto al capoluogo della destra Tagliamento dove i 5 Stelle sono pressoché divisi fra loro. Su molti punti (non ultimo il Tagliamento) il segretario provinciale Capozzella è in totale divergenza con la segretaria regionale Elena Danielis.