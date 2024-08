AccoglienzaDiClemenza Exxx…Polzive!!! Pantalone friulano costretto a pagare l’ospitalità a due minori non accompagnati in una struttura di Trieste: 5.000 euri per 20 giorni. Uno era stato allontanato da Udine perché faceva troppo casino. L’altro scappato a Milano. L’amministrazione De Toni impegna 100mila euri per attivazione di interventi urgenti in favore degli stranieri.

Due minori stranieri non accompagnati erano stati affidati con decreto del Tribunale per i Minorenni di Trieste, al Comune di Udine. Solo che uno dei due, già ospite di una struttura convenzionata con l’amministrazione del capoluogo friulano, aveva manifestato atteggiamenti non consoni nei confronti del personale educativo della struttura creando dinamiche negative all’interno del gruppo. In pratica faceva troppo casino. L’altro minore si era allontanato dalla struttura in cui era accolto in data 20 luglio scorso ed è stato rintracciato il 28 luglio dalle forze dell’ordine e affidato a una struttura di pronta accoglienza del comune di Seregno (Monza Brianza). Il comune di Udine, al momento, non è in grado di collocare i minori nelle strutture di accoglienza gestite dagli operatori a cui è stato affidato il servizio attraverso la sottoscrizione degli Accordi Quadro e pertanto ha trovato la disponibilità all’accoglienza dei minori presso l’operatore L’Ascensore sociale cooperativa avente sede a Trieste in piazza Garibaldi n.8. Trasporto da Milano a Trieste a carico del comune di Udine. Periodo di accoglienza dal 3 al 26 agosto. L’impegno relativo a tutta questa operazione è pari a € 4.230,00 + Iva (pari alla retta di € 90 al giorno per 47 giorni) a cui si aggiunge il rimborso relativo alle spese di viaggio per il trasporto del minore rintracciato a Milano per l’importo massimo di € 500 a favore L’Ascensore sociale coop. Paga Pantalone. Va detto che il comune di Udine ha impegnato la somma di 100mila euri per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024 – la somma di € 100.000 per l’attivazione di interventi urgenti per sistemazioni alloggiative temporanee presso alberghi, istituti e case di accoglienza a favore di titolari di protezione internazionale. Paga Pantalone.