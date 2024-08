Edi Colaoni è morto.

Aveva 63 anni e oggi ne avrebbe compiuti 64. Causa un malore improvviso è morto ieri sera a Ravascletto Edi Colaoni. E’ stato sindaco di Reana del Rojale (Ud) per un decennio dal 2004 al 2014. Eletto per la prima volta nel 2004 a 43 anni. Attualmente rivestiva l’incarico di segretario cittadino della Lega. La sua figura è legata all’Associazione Partigiani della Osoppo cui era un fervente animatore. Non mancava mai alle celebrazioni del 25 aprile a Udine. Era già stato colpito da un ictus una decina di anni fa circa. Ci scherzava sopra e ti spiazzava per la sua sinistra ironia: “Vedi, quel sindaco (…) mi ha fatto venire anche un infarto”. Un abbraccio sincero ai familiari di Edi dalla redazione di leopost.