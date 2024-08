LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Nel giorno della “serrata” i balneari presentano le nuove frontiere del turismo: Affittare imbarcazioni come camere d’albergo. Costo 900 euri a notte. Il consigliere Santin tuona: “Il pernottamento non si può fare”.

Per le stazioni balneari oggi è la giornata della “serrata” nata come forma di protesta dei titolari di concessione che vogliono “salvaguardare aziende e famiglie che in questo tipo di attività lavorano da sempre e non sanno ancora quale sarà il loro destino”. I balneari sono una categoria, vedi alto Adriatico, che ha sempre goduto di una sottesa forma di monopolio. Rifiutano tutto ciò che si ispira alla concorrenza e al mercato e si ritengono autorizzati ad esercitare qualsiasi tipo di attività, anche illecita, come accaduto recentemente con le imbarcazioni trasformate in casette (vedi leopost) ormeggiate a Marina Uno di Lignano lungo un’area destinata al transito. E nel giorno della “serrata” spunta un altro caso di “abusivismo” turistico. E’ sollevato dagli animatori della pagina “Lignano Pensieri Liberi” che ha scoperto una strana offerta apparsa sul sito specializzato “airbnb” in cui viene proposto uno yacht di 14 metri per 3 cabine da utilizzare come camera d’albergo per 900 euri a notte. Com’è possibile, si chiede l’amministratore del sito, affittare una barca come una camera d’albergo? Alla domanda risponde il consigliere comunale Alessandro Santin che puntualizza: «Non è possibile! In un posto normale avrebbero già mandato i vigili. Puoi far dormire in una barca nell’ambito dell’attività di diporto nautico, che prevede anche la navigazione. In quel caso l’attività è libera e definita “all’aria aperta”. Solo pernottamento non si può fare. E presto lo capiranno anche a Lignano. Inoltre – conclude Santin – se usi la barca per business allora c’è un problema di scarico delle acque reflue. Servono depuratori speciali». Ma a Lignano (per alcuni) tutto è permesso.