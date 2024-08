CroceRotta Exxx…Polzive!!! Al Comitato CRI di Palmanova c’è aria di magheggi. Spunta una “cresta” di 14 ore mensili sottratte ai dipendenti. Avviato un procedimento occulto per sistemare l’ex presidente con un incarico dirigenziale. Le contestazioni a Leopost sul conflitto l’interessi.

Quale escamotage è stato concepito per riportare ai vertici del Comitato della Croce Rossa di Palmanova l’ex presidente Denis Raimondi rimasto in sella per 10 anni? Da più parti viene assicurato che l’ex dipendente dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale non resterà appiedato e che gli verrà trovata una sistemazione di vertice come segretario facente funzioni di direttore. L’operazione è chirurgica poiché in una struttura con meno di 1.000 volontari non è prevista la figura del direttore. Pertanto al Comitato sono al lavoro per evitare l’indizione di un bando pubblico e una selezione di aspiranti in modo da non creare troppe incertezze al predestinato Denis Raimondi. La decorrenza dell’incarico è prevista dal 1°settembre. Tuttavia su questa operazione sono in molti all’interno del Comitato a sospettare che dietro l’escamotage Raimondi si annidino elementi poco chiari che riportano alla mente alcune richieste che l’allora presidente rivolgeva al personale. Perché detraeva 14 ore/mese ai dipendenti? La risposta è conservata nella nuova assunzione. La “cresta” ai danni dei dipendenti, durata una decina d’anni, era funzionale a creare un “tesoretto” di circa 300-400mila euri utili a riconoscere le future indennità di carica del neo segretario. Va detto che il Comitato assumerà due nuove figure, oltre all’ex presidente, troverà posto anche il suo braccio destro Luca Zuppel. Importo presunto per i compensi dei due neoassunti circa 100mila euri/anno. In occasione della rassegna corale organizzata il 5 luglio scorso al teatro Modena di Palmanova dal Comitato della Croce Rossa, è stato presentato il nuovo direttivo composto dal presidente Marco Rodaro, dal vice Fabrizio Mariotti e dai consiglieri Elena Giacinto, Chiara Bragagnini e Marco De Stasio. Tra il pubblico è stata notata la presenza del presidente uscente Denis Raimondi il cui nome era già rimbalzato su queste pagine per via di un sospetto conflitto d’interessi derivato da un peloso intreccio tra i due ruoli che aveva svolto per circa 10 anni: dipendente-infermiere dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale nel Pronto Soccorso di Palmanova e presidente della locale Croce Rossa. Secondo i vertici della Croce Rossa la guida dei Comitati è affidata a Consigli Direttivi composti da 4 Consiglieri e un Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci. A Palmanova figura la presenza di un segretario.