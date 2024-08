TrisCannabis Exxx…Polzive!!! Crociata dei consiglieri regionali Fvg contro la proposta del Governo di vietare la coltivazione di canapa-light. Preoccupazione in Coldiretti: nell’attività legata alla canapa sono impiegate oltre 30mila persone. Liguori: un aggravio per i pazienti che usano cannabinoidi. Fedriga eserciti una “moral suasion” sul governo Meloni.

E’ l’estate della cannabis e dei suoi derivati. In questo caso di quella pianta che non viene usata per produrre stupefacenti ma che invece è molto utile per i pazienti che fanno uso terapeutico di cannabidiolo e per altri usi. Le forze di opposizione in consiglio regionale Fvg hanno tirato su le antenne dopo che il governo nazionale ha proposto un emendamento assurdo che vieta la coltivazione e la vendita di infiorescenze, resine e oli derivati dalla cannabis sativa. Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, è capofila di un ordine del giorno sul tema, sostenuto dai colleghi Massimo Moretuzzo, Enrico Bullian e altre colleghe e colleghi di opposizione. Massolino spiega le ragioni: «Finora le varietà di canapa iscritte nel catalogo delle specie agricole, non rientravano nel campo di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope poiché hanno un contenuto di THC pari o inferiore allo 0,2%. Gli usi sono i più disparati: alimenti, cosmetici, semilavorati come fibra, canapulo, polveri, cippato e olio carburanti per l’industria e l’artigianato, per la bioingegneria e bioedilizia, per la fitodepurazione di siti inquinati». Per la collega Simona Liguori, «La situazione è grave perché rischia di mettere in crisi tante parti delle nostre comunità e bisogna assolutamente fare qualcosa. Chiederò che vengano convocati in III Commissione i produttori e le associazioni di malati, in modo da poterli ascoltare e permettere al governatore Fedriga di esercitare una moral suasion efficace sul governo nazionale». Va detto che, secondo i dati di Coldiretti «In cinque anni sono aumentati di dieci volte i terreni coltivati con canapa, dai 400 ettari del 2013 a quasi 4.000 nel 2018 e l’Associazione imprenditori canapa Italia stima che attualmente l’industria legata alla canapa impieghi nel nostro Paese circa 30mila persone, con 3mila aziende che producono un fatturato annuo intorno ai 500 milioni di euro». Dal canto suo, la Confederazione agricoltori italiani (CIA), ritiene che la misura proposta dal Governo nazionale penalizzerebbe fortemente gli agricoltori che nel corso degli anni hanno investito in una cultura legale e ad alto valore aggiunto, con pesanti ricadute sulle filiere agro industriali di eccellenza come la cosmesi, il florovivaismo, gli integratori alimentari, il settore dell’erboristeria. Tutti ambiti che poco hanno a che fare con le sostanze stupefacenti. Peraltro è evidentemente che ormai sono temi ampiamente sdoganati da un punto di vista sociale e scientifico e molti altri Paesi stanno andando in direzione opposta, ampliando le legalizzazioni. «Per lo scarso livello di THC, la canapa conforme alle disposizioni della Politica agricola comune (PAC) non è utilizzata per produrre stupefacenti», sottolinea la Commissione Ue. Il boccino passa ora in 3a commissione del consiglio regionale Fvg.