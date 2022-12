VadoAlMax Exxx…Polzive!!! Sondaggi stellari per Fedriga: consenso che sfiora il 70%. Elezioni amministrative in Fvg il 2-3 aprile. Oggi la decisione della giunta.

Un sondaggio che conferma il considerevole livello di gradimento che il presidente Fedriga incontra fra gli elettori. La rilevazione è stata pubblicata oggi da Piccolo e Messaggero Veneto e riporta l’analisi del sondaggio effettuato dalla “Quorum” su un campione di 1.002 intervistati nel periodo tra il 15 e il 18 novembre. Quindi prima della finanziaria varata due settimane fa. L’esito è formidabile, soprattutto quello specifico sul presidente. Alla domanda rivolta all’intervistato su chi voterebbe fra l’attuale presidente, fra un candidato dei 5Stelle, uno del terzo Polo e uno del centrosinistra, la risposta è stata netta: 66,9% per Fedriga, 22,1% al Centrosinistra, 5,2% al Terzo Polo, 4,3% al Movimento 5Stelle e il 35,9 per gli indecisi. Il risultato di Fedriga è completato da un’altra rilevazione che chiedeva un giudizio su alcune caratteristiche del presidente: competenza, affidabilità, capacità di portare un cambiamento, esperienza amministrativa e nuove idee; anche in questo caso Fedriga ribalta il banco e incassa una valutazione pari al 78,6%. Un dato che conferma il brillante lavoro compiuto in questi anni. La Lega, che ha commissionato lo studio, ha esteso il sondaggio anche alle province. Alla domanda se favorevole o contrario alla reintroduzione delle province, il 52,1% si è detto favorevole. E questo è anche un incoraggiamento all’assessore Roberti che ne è il sostenitore.

Venendo alle cose pratiche, nella riunione di giunta convocata per oggi, l’esecutivo dovrebbe deliberare la data delle elezioni regionali e amministrative. L’orientamento, salvo imprevisti, dovrebbe essere quello dei primi di aprile: il 2 e il 3 (si vota in domenica e lunedì). In tal senso i tempi sono strettissimi. Presentazione delle liste entro fine febbraio (per chi deve raccogliere le sottoscrizioni sono 4.750); dimissioni dei sindaci in carica entro il 10 gennaio (vedi Tavagnacco, Rivignano. In forse Polcenigo, Valvasone, Zoppola, Basiliano e Reana. Non sono previste le dimissoni sotto i 3.000 abitanti come Capriva, Treppo Grande, Turriaco). Si vota in comuni importanti come Gemona del Friuli, San Daniele del Friuli e Sacile. In Friuli i fuochi artificiali sono già accesi, ben prima di San Silvestro.