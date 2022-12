UnioneDucale Exxx…Polzive!!! Onorato a Cividale il Friuli di Loris Fortuna e Beppino Englaro. Franco Grillini ha sposato Tommaso Cerno e Stefano Balloch. Udinese Tv “pirata” il video dei badilanti

Non poteva che essere la città del “Belvedere”, lo spettacolare angolo mozzafiato che dà sul Natisone ad ospitare l’unione civile più glamour di tutta la penisola. I mesi di attesa sono stati abbondantemente ripagati dagli amici e dai curiosi che, con garbo e rispetto, hanno partecipato alla cerimonia dell’Unione Civile fra Stefano Balloch e Tommaso Cerno. Ambedue elegantissimi, hanno fatto il loro ingresso alla sala del refettorio dopo aver ricevuto gli applausi degli invitati che li hanno abbracciati, simbolicamente, nel porticato che circonda il complesso del Monastero di Santa Maria in Valle di Cividale. Al sindaco Daniela Bernardis il compito di fare gli onori di casa e passare la pratica al celebrante l’Unione Civile, Franco Grillini, lo storico fondatore dell’Arcigay: «per debito d’ufficio e per vostra norma do lettura degli articolo della legge N° 76 del 20 maggio 2016 (Grillini ha ricordato il merito del governo Renzi) che regola i diritti e i doveri che derivano dalla costituzione dell’Unione Civile. Con la costituzione dell’Unione Civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’Unione Civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione». Questa la formula letta dal presidente onorario che ha concluso con la solenne dichiarazione di fronte ai testimoni Lara Boldarini per Balloch e Bruno Tommasini per Cerno: «Dichiaro che il signor Balloch Stefano e Cerno Tommaso sono uniti civilmente». Appena terminata la cerimonia hanno fatto il loro ingresso nella sala anche i due bobtail di Cerno, Ginevra e Artù che hanno rapito l’attenzione degli ospiti, davvero numerosi. Giunta comunale quasi al completo con gli assessori Giuseppe Ruolo, Catia Brini e la delegata Angela Zappulla; il cantante Dario Zampa, i consiglieri regionali Elia Miani e Bepi Sibau, l’ex senatore Ferruccio Saro, la dirigente regionale Magda Uliana, l’ex sindaco Attilio Vuga, l’ex deputato Gennaro Migliore, il presidente della Fondazione de Claricini Oldino Cernoia. Nutrita la presenza di giornalisti, fra i quali i direttori Roberta Giani (Piccolo), Andrea Filippi (Provincia Pavese) e Paolo Mosanghini (Messaggero Veneto). Il giornalista Rai Andrea Romoli, il vice direttore del “Domani” Emiliano Fittipaldi, gli amici e colleghi di Cerno che hanno condiviso l’ascesa del giornalista friulano: Domenico Pecile, Alberto Terasso, Marco Pacini e Gianmatteo Pellizzari. Al termine tutti al ristorante “Al Castello” per la grande festa. Infine una curiosità “badilante”. La televisione per cui lavora Tommaso Cerno, Udinese Tv, ha mandato in onda, durante il telegiornale delle 19, un video piratato dal profilo Tik Tok dei badilanti. Un omaggio alla pagina.