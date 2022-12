ForzaTragicaFvg Exxx…Polzive!!! Dopo Zalukar anche Nicoli abbandona gli azzurri e si dimette da capogruppo in consiglio regionale. Mattiussi pronto a sostituirlo.

Divergenze col partito, divergenze in aula, incomprensioni con la coordinatrice regionale degli azzurri Savino, polemiche a Monfalcone contro Cisint e rapporti personali ormai deteriorati. Il capogruppo di Forza Italia in regione, Giuseppe Nicoli, ha tirato le somme e ha deciso di abbandonare il partito di Berlusconi e il ruolo di capogruppo. La decisione era nell’aria e lo si era capito dalla riunione dei capigruppo durante i lavori della finanziaria regionale in cui Nicoli aveva delegato Franco Mattiussi all’incontro con la stampa. Ora la decisione definitiva. Verrà confermata domani nel corso di una conferenza stampa convocata per le 11,30 in consiglio regionale a Trieste. Forza Italia è praticamente dimezzata. Nel 2018 gli eletti erano 5: Zanin, Mattiussi, Romoli (Zalukar), Piccin e Nicoli. Ora sono rimasti in tre. Molto probabilmente sarà il consigliere Franco Mattiussi a prendere la guida del partito in aula, visto che Mara Piccin è presidente di commissione. In quanto al futuro di Nicoli, come più spesso ha ribadito lui stesso, «Per ora non ho preso alcuna decisione, sicuramente non andrò col centrosinistra». L’ipotesi Terzo Polo è lontana in quanto i vertici regionali hanno reso noto recentemente che non c’è nessuna intenzione di costituire un nuovo gruppo a palazzo Oberdan. In ogni caso mai dire mai. In questi anni Nicoli ha lamentato una poca attenzione da parte della maggioranza alle sue proposte, non ultima quella di metter mano al riordino urbanistico-territoriale della nostra regione. Osserva l’ex forzista: «Ho avanzato più volte la richiesta di rivedere il Piano urbanistico regionale, ancora fermo alla fine degli anni Settanta. Su questo riassetto del territorio e sulla valorizzazione delle infrastrutture scontiamo tuttora dei ritardi».