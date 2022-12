Ettore&Renzo Exxx…Polzive!!! Il leader di “Noi con l’Italia” garante dell’accordo Terzo Polo-Fedriga in vista delle Regionali 2023.

Al momento sembra non ci siano pregiudiziali e, considerando gli ottimi rapporti che da anni legano Rosato a Fedriga e Roberti, si fa strada l’ipotesi che il Terzo Polo di Renzi-Calenda-Telesca-Rosato-De Monte, possa sostenere il centrodestra alle prossime regionali. I rimbalzi natalizi sul tema riportano assunti già decifrati: a che scopo imbarcarsi in una corsa solitaria alla regionali facendo scendere in campo l’onorevole De Monte come candidata presidente? Non ha senso. Va da sé che se il sinistro “Campo Santo” (cit Enrico Bertossi) tentenna su 5 Stelle e sinistra radicale, la scelta più ovvia sarebbe quella di puntare su Fedriga. Chi si è autoproposto di condurre l’ambasciata oltre il perimetro centrodestrista è Renzo Tondo, neo coordinatore nazionale del partito dei moderati “Noi con l’Italia” fondato da Maurizio Lupi. Lo spiega l’ex deputato di Tolmezzo in modo molto dettagliato in una intervista apparsa oggi sul “Messaggero Veneto”. «…auspico che anche il Terzo Polo possa confluire nella coalizione – osserva Tondo – non ha nessun interesse a stare col PD che, tra l’altro, è in difficoltà nella scelta del candidato. Se fossi in Fedriga non abbandonerei l’ipotesi di un allargamento al Terzo Polo». (Curioso che Tondo inviti all’allargamento quando lui stesso, nel 2013, rifiutò l’accordo con Bandelli che gli costò la rielezione Ndr). Rispetto al cortocircuito delle comunali di Udine dove il Terzo Polo appoggia De Toni contro Fontanini, l’ex deputato puntualizza: «Non vedo incoerenza nella scelta. E’ possibile portare un contributo di esperienza e valore anche scegliendo schieramenti diversi in regione e nei comuni. Vorremmo essere attrattivi come lista Autonomia Responsabile, di tutte quelle sigle che non si riconoscono nei partiti, ma credono nel civismo come alternativa. Condivido – riflette Tondo – la scelta di Fedriga di schierare una sua lista ma non va definita come civica». Tecnicamente per il Terzo Polo sarebbe una soluzione ottimale trovare un accordo con Autonomia Responsabile se non altro per l’impegno che richiede la raccolta firme per la presentazione della lista (4.750 sottoscrittori su tutto il territorio regionale). Tondo elenca i nomi dei responsabili della Civica dei moderati che seguiranno le operazioni elettorali: Mirko Martini a Trieste, Elisa Faccin a Tolmezzo, Arianna Bellan a Gorizia e Giulia Manzan a Udine. Il tempo stringe e, a giudicare dai negoziati, non è difficile inquadrare una sorta di vivace sinergia fra Autonomia Responsabile e il Terzo Polo. In politica tutto può accadere e gli esempi del Lazio e Lombardia lo dimostrano. Perché no anche in Friuli?