BibioneMarpione Exxx…Polzive!!! I leghisti Leon e Zannier il lode a LTA, la società sanguisuga che preleva l’acqua dai pozzi friulani per fornire il servizio a Bibione.

Recentemente, il sindaco di San Giorgio della Richinvelda (Pn) Michele Leon e l’assessore regionale Stefano Zannier hanno partecipato alla presentazione del bilancio di sostenibilità 2021 della società a capitale pubblico “LivenzaTagliamentoAcque” di Portogruaro (Ve). Entusiasmo alle stelle per i numeri conseguiti e per le previsioni dei prossimi documenti contabili. Il presidente Andrea Vignaduzzo ha rimarcato che, durante l’anno, “abbiamo rivolto sempre la massima attenzione ai bisogni degli utenti”. Naturale, soprattutto alle stazioni balneari che si trovano in Veneto.

Come hanno potuto, la scorsa stagione, gli operatori turistici di Bibione sopperire alla sofferenza idrica che aveva colpito tutto il territorio regionale? Una risposta all’interrogativo l’hanno data le numerose interrogazioni presentate nei comuni di Fiume Veneto, Sesto al Reghena, Casarsa e altre amministrazioni della bassa pordenonese. Come mai noi eravamo a secco? dove finiva l’acqua dei nostri pozzi artesiani? Presto detto.

Bibione, diretta concorrente di Lignano, usufruisce di un privilegio sbilenco che trova i favori dei vertici leghisti della destra Tagliamento, in particolare di Michele Leon, responsabile organizzativo regionale del Carroccio e dell’assessore all’agricoltura Stefano Zannier. Le principali fonti di approvvigionamento idrico per la stazione balneare veneta si trovano in località Savorgnano, nel Comune di S. Vito al Tagliamento, dove sono presenti 7 pozzi ed in località Torrate nel Comune di Chions dove sono ubicati 21 pozzi; qui mediante delle centrali di sollevamento viene prelevata l’acqua dalle sottostanti falde artesiane e incanalata a Bibione. I 73 serbatoi di accumulo con una capacità totale di circa mc. 50.000, quest’anno non sono bastati per fare fronte alle richieste idropotabili del centro turistico veneto. La società LivenzaTagliamentoAcque Spa, nel 2021 ha prelevato dai pozzi di Torrate-Le Fratte e di Savorgnano circa 2,1 milioni di metri cubi d’acqua per il comparto turistico. Quest’anno, mentre i residenti erano costretti a razionalizzare i consumi, la LTA continuava nell’opera di sfruttamento scellerato delle falde per fornire l’acqua a una località turistica veneta: 330 litri al secondo. Furlani sottani.