MurgiaLitùrgia Exxx…Polzive!!! La scrittrice mette nei guai il candidato di Udine De Toni, il teorico della complessità: “I cattolici amano un Dio bambino, perché rifiutano la complessità”.

La scrittrice Michela Murgia tira una filippica spaventosamente supponente contro i cattolici e il loro “Dio bambino” proprio alla vigilia del Natale. La “compare” di Saviano ricorre alla teoria della complessità per demolire uno dei pilastri dell’Occidente: la religione cattolica. Il brano che ha indignato credenti e non credenti è il seguente: «Gesù retorica zuccherata. Cattolici amano un Dio bambino perché rifiutano la complessità». Rispolverando le antiche reminiscenze liceali, viene in mente il famoso sillogismo aristotelico che, se applicato al delirio murgiano, l’esito sarebbe clamoroso: chi sostiene e studia la “complessità” non potrebbe mai amare il “Dio bambino” evocato dalla scrittrice isolana. Come tutti sanno, il candidato del sinistro “Campo Santo” (cit E. Bertossi) di Udine è nientemeno colui che della “complessità” ne ha fatto una ragione di studio, pubblicando addirittura un corposo volume nel 2005 dal titolo: “Prede o Ragni”. “Il volume – si legge nell’invito all’acqusito – si propone di presentare al lettore i principi fondamentali di questa affascinante teoria e le sue implicazioni nell’approccio tradizionale alla gestione delle organizzazioni. È un prezioso manuale per comprendere cosa sta succedendo ed un invito a tentare di adattare il nostro sapere alla nuova realtà”. Inevitabile l’accostamento murgiano al candidato sindaco di Udine, De Toni. Gli elettori udinesi prendano atto del rifiuto dell’ex rettore del voto dei cattolici.