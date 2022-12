Change23 Exxx…Polzive!!! Su il sipario sul centrodestra Fvg: Tondo prepara la lista per le regionali. L’incastro assessori uscenti. Il futuro di Riccardi. I nuovi ingaggi di ProgettoFvg.

Le anticipazioni pubblicate su “Il Piccolo” di oggi fanno capire che la data delle elezioni regionali è sempre più vicina. Molto vicina. Se fosse il 2 aprile significherebbe dimissioni dei sindaci interessati alla competizione il 9 gennaio e presentazione liste e candidati fine febbraio. Tra meno di due mesi. Tuttavia lo scenario narrato sul quotidiano triestino rispetto alle regionali 2023, presenta novità non certo trascurabili. La prima, anticipata su queste pagine, è quella che “Autonomia Responsabile” di Renzo Tondo parteciperà alle elezioni con una propria lista. Ha il vantaggio di non raccogliere le firme, inoltre, l’ex presidente, è entusiasta della nuova carica (è il responsabile nazionale di “Noi con l’Italia” di Lupi). Obiettivo: portare in consiglio almeno due rappresentanti. L’organizzazione sarà affidata al giovanissimo consigliere comunale di Trieste Mirko Martini. Ma la novità più succosa è quella emersa nell’intervista a Riccardi. Alla domanda se, in caso di vittoria di Fedriga, tornasse in giunta, il vice presidente risponde: «E chi ha detto che rifarò l’assessore. Comunque, nel caso, non potrà dipendere solo da me. Non nascondo peraltro la stanchezza di una legislatura molto pesante. In 15 anni penso di avere fatto tutto quanto potevo fare. Tra l’altro ho un lavoro che mi piace». Alla domanda se gli piacerebbe guidare la nuova Newco che nascerà dallo scioglimento di Autovie, Riccardi risponde: «È il mio lavoro, ma non voglio fare ipoteche. Il mondo è grande, credo di avere un solido curriculum, ora pure arricchito. Non mi sento di escludere niente, compreso un impegno fuori dal Fvg». Quali potrebbero essere gli impegni “fuori dal Fvg?”. Qualcuno ipotizza, giusto per non escludere niente, un incarico di livello nazionale in Croce Rossa. In tal caso Fedriga, sempre se dovesse fare il bis, dovrà rivedere radicalmente la nuova giunta. Visto che Gibelli non ha intenzione di ripetere l’esperienza alla cultura, Pizzimenti è a Roma e, appunto, Riccardi che potrebbe lasciare. Sugli assessori uscenti colui che gode di un alto consenso è certamente Sergio Bini, il rimbalzo dagli ambienti delle associazioni di categoria e dai titolari di impresa è molto positivo, il Piano Marshall messo a disposizione in questi anni dall’assessore ha ridato fiducia alle imprese e i risultati sono stati elencati nella recente conferenza stampa dal presidente Fedriga. Nessun dubbio sulla conferma, peraltro corroborata dai risultati alle ultime amministrative e dall’ingaggio di nuovi amministratori di livello, del successo di Progetto Fvg ritenuto ormai una fucina di nuovi amministratori.

Altre novità potrebbero emergere nel settore dell’agricoltura dove Fratelli d’Italia gode di un valore aggiunto notevole visto che il ministro competente, agricoltura e sovranità alimentare, non è altro che un fedelissimo di Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida, che in Friuli vanta notevoli relazioni, fra le altre, quelle col consigliere Leonardo Barberio. Sicuramente il settore finirà a Fratelli d’Italia che sostituirà lo spilimberghese della Lega Stefano Zannier. Prima, ovviamente, bisogna vincere, tuttavia il quadro nel centrosinistra è ancora molto confuso e, fra i 5 stelle e il Terzo Polo, c’è ancora molta incertezza. Anche la scelta del nome del candidato trascinata fino all’ultimo (metà gennaio) non giova alla coalizione. Perciò: Change23.