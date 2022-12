IteMissaEst Exxx…Polzive!!! Spavento natalizio: Il Vescovo di Sacile e di Prata di Pordenone sbaglia l’orario della sveglia e non si presenta alla messa di Natale di Ceneda.

«…alle nove avevo finito di mangiucchiare qualcosa – informa i suoi fedeli il Vescovo – e ho pensato: mi metto su una poltrona e aspetto e metto la sveglia; senonché, invece di metterla alla 22 e 50, l’ho messa alle 10 e 50! e non ha suonato! poi ho sentito bussare, era Don Graziano venuto da Cordignano ed era preoccupato che avessi preso un colpo…».

Nel suo Messaggio di Natale, il Vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto, che comprende le parrocchie di Sacile e Prata di Pordenone si era ispirato a un rapporto del Censis per descrivere gli italiani: “Malinconici e spaventati“. E Monsignor Corrado Pizziolo ha certamente contribuito a spaventare ulteriormente i suoi fedeli con l’episodio (a lieto fine) della notte di Natale. Il presule ha sbagliato gli orari della sveglia e gli si è allungata la pennicchella. Risultato: Niente celebrazione delle Messa di mezzanotte a Ceneda (Tv). Come da tradizione il Vescovo avrebbe dovuto celebrare la messa in Cattedrale, invece, con grande sorpresa, di fronte a una numerosa presenza di fedeli, è apparso il direttore dell’ufficio liturgico diocesano, don Mirco Miotto, a scusarsi: «Il Vescovo ha avuto un imprevisto». Di cosa si è trattato? Monsignor Pizziolo lo ha spiegato in un video diffuso da “La Tenda Tv”: «Dopo cena ho messo la sveglia, ma anziché alle 22.50, l’ho messa alle 10.50 del giorno dopo». Così, da Cordignano don Graziano Nardo, già parroco di Sacile e ora della cattedrale, è andato in cerca invano del vescovo. Che ha “svelato” il mistero, scusandosi e ricevendo un lungo applauso. «Non merito proprio un applauso – ha osservato il Monsignor – cosa volete, son cose che capitano».