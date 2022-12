SondaggioInTiraggio Exxx..Polzive!!! Euromedia certifica il capitombolo del PD: superato dai 5Stelle. Volano i BenitoRemix; Lega sfiora le due cifre; segni di vitalità in Forza Italia. Effetti sul voto in Friuli.

La sinistra fru fru non convince più. Gli elettori sono in fuga dalle paturnie filosofeggianti di Letta & C e vanno in cerca di casa nel Movimento 5 Stelle che si conferma primo partito di opposizione staccando il Partito democratico. Lo afferma l’ultimo sondaggio realizzato da Euromedia che vede il partito guidato da Giuseppe Conte al 17,2 percento, ben 0,7 punti in più rispetto alla precedente rilevazione del 16 novembre. Solo al 15,8 percento il Pd, che in un mese ha perso ben l’1,6 percento dei consensi, il risultato peggiore tra le forze politiche rilevate da Euromedia. Il riflesso è percepibile anche in Friuli che, stando ad alcune rilevazioni “pirata”, il Movimento dei 5 Stelle sarebbe ben posizionato, se non al 17,2 nazionale, sicuramente attorno al 12%. Percentuale di tutto rispetto se calata nel contesto delle prossime consultazioni delle comunali di Udine, Sacile e le regionali. E’ la grande preoccupazione in casa Centrosinistra che, in virtù dei rilievi di Euromedia, si trova in una situazione di difficile calibratura. Soprattutto sul capoluogo friulano dove l’assembramento di liste civiche rischia di creare un elemento di confusione, più che di consenso, non trascurabile. Senza 5Stelle e Prima Udine di Bertossi, la partita per De Toni diventa molto complicata.

Per il centrodestra invece, sulle regionali, se ai valori di Euromedia si aggiunge quello della Lista Fedriga, l’appuntamento del 2 aprile o 7 maggio, si presenta molto favorevole. Infatti, a livello nazionale, sul primo gradino del podio rimane ancora Fratelli d’italia, stabile al 28,6 percento (+0,1 punti), mentre alle spalle del Pd, in quarta posizione c’è la Lega, che ha perso 0,5 punti attestandosi al 9,5 percento. Al quinto posto l’alleanza Azione/Italia viva, rimasta all’8,5 percento, mentre Forza Italia recupera terreno arrivando al 7,8 percento, dopo una crescita di ben 1,7 punti. Solo al 2,6 percento l’alleanza Verdi/Sinistra, tallonata da Italexit, al 2,5 percento, e +Europa, al 2,4 percento. Calare questi risultati sull’ultimo lembo d’Italia significa aumentare ancora di più il divario far le due coalizioni. Nel centrosinistra manca il valore aggiunto che il centrodestra sta perfezionando in queste ore. Anzi, se i 5 stelle dovessero correre da soli, come sembra, la percentuale del partito di Renzo Liva sarebbe difficilmente compensabile. Primo test a brevissimo: regionali nel Lazio e in Lombardia.