NataleElettorale Exxx…Polzive!!! L’ex grillina Sabrina De Carlo promuove “Io Sono Friuli VG”. L’assessora Giulia Manzan s’intesta la Lista Fontanini

Non v’è dubbio che questo sia, per i manigoldi di questo scoppiettante presidio, un Natale timbrato dalle donne. Giorgia Meloni prima donna capo del Governo, Giulia Manzan titolare della “Lista Fontanini” a Udine; Alessia Rosolen una delle assessore più apprezzate della giunta Fedriga visti i tempi critici; Vannia Gava la prima vice ministro donna della Regione; Sandra Savino sottosegretaria e Sabrina De Carlo la protagonista dello strappo con il partito che l’ha eletta in Parlamento, il Movimento 5Stelle. L’ex deputata sceglie l’idea di Fedriga per augurare Buone Feste ai suoi amici. L’iniziativa non è passata inosservata e, ai piani alti del palazzo regionale di Piazza Unità d’Italia, si guarda con molta curiosità alla scelta, molto politica, di fare gli auguri da parte dell’ex parlamentare, che scrive:

«Essere #FriuliVeneziaGiulia vuol dire sentirsi parte di una comunità che vive in una terra piccola ma ricca di persone, risorse, qualità, saperi e tradizioni: un patrimonio unico al mondo.