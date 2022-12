AlVotoAlVoto Exxx…Polzive!!! La giunta ha deciso: si vota domenica 2 e lunedì 3 aprile. Panico tra gli aspiranti in regione per il consiglio dimagrito: da 49 a 48 consiglieri. Il collegio di Udine perde un rappresentante, da 18 passa a 17.

Riandare a Simon & Garfunkel era inevitabile. A detta dei fanatici del duo forse il brano più bello mai composto da Paul Simon; perciò la data delle prossime elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia sarà quella di domenica 2 e lunedì 3 aprile. Per confermare il 3 sarà necessario il passaggio in consiglio, ma si tratta di una pura formalità. April, come she will (…), may she will stay.

La scadenza, come si scriveva in precedenza, provocherà un’accelerazione violenta per coloro che dovranno aspirare al consiglio regionale o alle comunali. Date decisive: 9 gennaio (fa fede la data delle ultime regionali) per le dimissioni dei sindaci e fine febbraio per la presentazione delle liste, Comuni e regione. Ma l’atto amministrativo licenziato dalla giunta, contiene una grossa novità che farà perdere il sonno ai candidati.

In seguito alla modifica dello statuto regionale del 2013 in cui si prevede che il numero dei consiglieri regionali sia determinato in base a uno ogni 25 mila abitanti, secondo l’ultima rilevazione ufficiale dell’Istat diffusa il 15 dicembre scorso, risulta che gli abitanti del Friuli Venezia Giulia sono 1.194.647. La cifra è preoccupante e determina l’assetto della prossima assemblea regionale del Friuli Venezia Giulia: il consiglio sarà composto da 48 consiglieri e non più 49 (46 eletti nelle rispettive circoscrizioni ai quali si aggiungono il presidente vincitore e il presidente che è arrivato secondo). Poiché la ripartizione dei consiglieri regionali avviene nelle 5 circoscrizioni (Udine, Alto Friuli, Pordenone, Trieste e Gorizia), dai dati Istat disponibili alla data del 2021, la circoscrizione che perde un seggio risulta essere quella di Udine che verrebbe sacrificata di un rappresentante passando da 18 a 17. Si attende solo il decreto del Presidente della Repubblica previsto per gennaio. Un mezzo ribaltone inaspettato che provoca serie preoccupazioni fra i candidati dell’udinese. Innazitutto a perdere il seggio sono gli uomini e non le donne. Su 17 candidati, la presenza delle donne resta immutata, a 7; mentre quella degli uomini rischia di essere penalizzata passando da 11 a 10. Inoltre il seggio in meno fa aumentare, seppur di poco, il coefficente per l’elezione nella circoscrizione di Udine. Chi resterà a maggio?