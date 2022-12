VadoAlMax Exxx…Polzive!!! Fedriga elenca i grandi risultati della sua legislatura. Seconda regione in Italia per numero di occupati. Lista del Presidente e introduzione delle province con elezione diretta.

La solennità dell’impegnativa conferenza stampa di fine anno del presidente Fedriga era certificata dalla disposizione “berniniana” della giunta e dalla presenza, discreta, degli assessori. Riccardi, Rosolen, Bini, Scoccimarro, Gibelli, Zannier, Zilli, Roberti, Callari. Tra gli addetti ai lavori si sono notati anche alcuni dirigenti di livello come Zanelli ed Aristei. Quasi un’ora è durato il puntuale elenco della mole di lavoro svolta in questi 5 anni: «L’amministrazione, prima di tutto, è riuscita a lavorare sulla valorizzazione dell’autonomia, che vuol dire risorse disponibili per esercitarla. Abbiamo trovato una situazione in cui la Regione avrebbe dovuto versare allo Stato più di 800 milioni di euro: col nuovo patto abbiamo ottenuto una riduzione di 100 milioni di euro l’anno, cui si si sommano 400 milioni di contributi dello Stato». Nel 2021 è stato quindi siglato il “nuovo patto”, con il quale “abbiamo portato a casa risorse importanti: un risparmio di circa 2 miliardi, più risorse per i cittadini». Il bilancio di fine mandato è un aumento dell’attrattività della regione. «Pensavo sarebbero stati cinque anni di ordinaria amministrazione, sono stati invece anni di difficilissima amministrazione di emergenza», ha detto Fedriga. Il passaggio che lo ha inorgoglito maggiormente è stato quello relativo al lavoro. «Essere la seconda regione italiana per numero di occupati, con un dato che si avvicina al 70%, vantare il record nazionale di occupazione femminile e aver ridotto il gender gap alla percentuale più bassa d’Italia significa irrobustire le radici che uniscono cittadini e territorio”. Altro argomento interessante è stato quello dell’autonomia. Fedriga ha rimarcato che: «Grazie alle nostre politiche fiscali abbiamo incrementato l’insediamento di nuove attività produttive e il conseguente incremento dei livelli occupazionali. Sono state riconosciute nuove competenze, che, arricchite dalla stipula di un paio di intese con il Governo nazionale, ci hanno permesso di trattenere e dunque reinvestire oltre due miliardi di euri».

In caso di ri-elezione, Fedriga ha promesso che, nella prossima legislatura, porterà a termine il progetto di istituire le nuove province sotto forma di Edr ad elezione diretta. L’incontro si conclude con le domande dei giornalisti che puntano l’interesse sulla tanto chiacchierata “Lista Fedriga”. Il presidente conferma la presenza del simbolo alle prossime elezioni regionali e aggiunge che della compagine faranno parte anche alcuni assessori uscenti (Roberti…Rosolen?).