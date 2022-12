MerryChristmasArpaFelix Exxx…Polzive!!! L’Agenzia non è ancora operativa: dopo 3 proroghe “su misura” arriva lo slittamento allungato per 13 super dirigenti: Cuccagna fino al 31 dicembre 2024.

All’Agenzia regionale per l’ambiente è arrivato Babbo Natale. Si è presentato a Palmanova con un carico di golosi regali a misura di 13 dirigenti scaduti dalle loro funzioni il 31 gennaio di quest’anno ed in seguito prorogati. Gli incarichi dirigenziali, a seguito dell’espletamento delle procedure, erano stati conferiti, rispettivamente, nella Struttura Organizzativa Complessa dello staff, della Direzione Tecnico-Scientifica dell’Agenzia e Struttura Organizzativa Semplice unitamente a quelli di Alta Specializzazione. Alcuni di questi avevano scadenza al 31 dicembre 2022, altri il prossimo 31 gennaio 2023. Dopo ben tre proroghe, si è preferito evitare nuovi slittamenti e tirare la volata unitaria della golosa posizione dirigenziale (si superano i 100mila euri/anno) fino al 31 dicembre 2024. Ben due anni di proroga oltre la scadenza naturale!.

Le ragioni del provvedimento, timbrato dal Direttore Generale Anna Lutman, vanno ricercate nella necessità di “consentire all’Agenzia una piena operatività nel rispetto dei propri compiti istituzionali che la Direzione Strategica sta valutando per rendere l’organizzazione agenziale sempre più aderente alle richieste delle diverse istituzioni e continuare a garantire nel tempo un costante presidio sul territorio nell’interesse dell’intera collettività”. Qual’è l’interesse della collettività? Quello delle proroghe degli incarichi ai seguenti dirigenti, al riparo fino a tutto il 2024:

1) S.O.C. “Laboratorio”, dott. De Martin, in scadenza al 31.01.2023;

2) S.O.C. “Stato dell’Ambiente” dott.ssa Zanello, in scadenza al 31.01.2023;

3) S.O.S. “Protezione dall’Inquinamento Elettromagnetico”, dott.ssa Bampo, in scadenza al

31.01.2023;

4) S.O.S. “Laboratorio Analisi Ambientali e Matrici Sanitarie”, dott. Dizorz in scadenza al

31.01.2023;

5) S.O.S. “Centro regionale di radioprotezione”, dott.ssa Giovani, in scadenza al 31.01.2023;

6) S.O.S. “Dipartimento di Trieste”, dott.ssa Schiozzi, in scadenza al 31.01.2023;

7) S.O.S. “Qualità delle Acque interne”. Dott. Bressan, in scadenza al 31.12.2022;

8) S.O.S. “Bonifiche e Rifiuti”, dott. Cherubini, in scadenza al 31.12.2022;

9) S.O.S. “Dipartimento di Gorizia”, dott. Colugnati in scadenza al 31.12.2022;

10) S.O.S. “Laboratorio alimenti e microbiologia”, dott.ssa Franchi, in scadenza al 31.12.2022;

11) S.O.S. “Qualità delle acque marine e di transizione”, dott.ssa Orlandi, in scadenza al

31.12.2022;

12) S.O.S. “Pareri e Supporto per valutazioni ed autorizzazioni ambientali”, dott. Telesca, in

scadenza al 31.12.2022;

13) IPAS “Analisi alimenti”, dott. Falomo in scadenza al 31.12.2022.

Arpa Felix Fvg una cuccagna friulana ricca di 297 dipendenti (2020), 32 posizioni organizzative e una sterminata pattuglia di direttori e dirigenti. Fu il paradiso del furbetto direttore Stellio Vatta che, a sua insaputa (…), continuava a tirare mesate da 135 mila euri/anno pur essendo in pensione.