TonaCorona Exxx…Polzive!!! Lo scrittore attaccato al fiasco tira una polemica in diretta TV contro Fedriga che vorrebbe proibire le stufe a legna. Il presidente lo fulmina.

Durante l’ultima puntata di Cartabianca, quella prima della pausa natalizia, l’ospite fisso Mauro Corona si è lanciato in una delirante polemica contro il presidente Fedriga, reo, a giudizio dello scrittore di Erto (Pn) di voler proibire il fuoco nelle stufe. Corona, in collegamento col fiasco accanto, tuonava: “Guardi (rivolgendosi alla conduttrice Berlinguer) che io prima di parlare m’informo”. Corona, molla il carburo. Questo il nodo della polemica e la replica del presidente Fedriga.

«Il nostro Fedriga vuol proibire il fuoco nelle stufe e ha detto una parola che non credo sia sua: ha trovato una parola che si chiama benzopirene». Cosa vuol dire? chiede Bianca Berlinguer.

Vuol dire che ciminiere, fabbriche a carbone e tutto il resto non inquinano. Cos’è che inquina l’atmosfera?». Si domanda Corona. «Le stufe a legna della povera gente. Allora invito il signor Fedriga a venire su a fare Natale con Polonia della Gaia. Una donna di 91 anni sola che ha la stufa a legna e che risparmia anche sulla legna. Venga a vedere su caro Fedriga invece di proibire le stufe a legna». Berlinguer, che non è sprovveduta, chiede certezze a Corona che risponde: «Guardi che prima di parlare io mi informo. Allora – minaccia lo scrittore – se dovessimo spegnere le stufe a legna, noi spegneremo la sua giunta caro Fedriga quando ci sarà da votare. A me il fuoco non me lo spegne nessuno». La scomposta polemica dell’ertano contro Fedriga viene spenta nel giro di poche ore. E’ lo stesso presidente a ribadire: «Caminetti e stufe a legna non verranno toccati e sorprendono le notizie uscite in tal senso in quanto la stessa giunta non ha fatto l’attuazione del piano per la tutela dell’aria. Nemmeno nel testo definitivo del provvedimento non è prevista alcuna misura contro le stufe a legna. E’ una polemica inutile. Voglio tranquillizzare tutti e sconfessare chi ha messo in giro notizie non vere». Corona molla il fiasco.