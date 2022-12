LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Tris di aspiranti per il congresso provinciale di Pordenone: Turchet, Delle Vedove, Dal Bianco. L’operazione Dreosto per spolpare la Lista Fedriga.

Secondo il “Gazzettino” di oggi, Fedriga, pur con il sorriso sulle labbra, sarebbe stato costretto da Dreosto a concedere il suo nome sulla lista della Lega per le prossime regionali. Un’operazione birbantemente strategica finalizzata a depotenziare il valore della Lista Fedriga. Ma c’è di più. Sempre secondo il Quotidiano nordestino, i vertici della Lega avrebbero chiesto al presidente di compilare la sua lista solo col maggior numero di consiglieri uscenti e di iscritti. Un segnale inequivocabile che in Friuli é sempre intensa la perturbazione fra la corrente Dreosto-Salvini-Zilli-Leon-Zannier e quella che fa riferimento all’orbita Fedriga col fedelissimo Roberti. E per tal motivo c’è grande attesa per i due congressi provinciali: Udine e Pordenone. Le date potrebbero coincidere sul 20/21 gennaio 2023 e i preparativi sono già ben avviati. Su Pordenone i nomi più gettonati sono quelli di Stefano Turchet, che avrà bisogno di una deroga al regolamento (é consigliere regionale), il sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove o, in alternativa Enzo Dal Bianco già segretario provinciale e capo della sezione di Polcenigo. Un tris di candidati molto vicini al commissario regionale Dreosto il quale ha già posto buone basi dopo gli esiti dei recenti congressi di sezione nella destra Tagliamento. La sezione Lega Valcellina ha incoronato Sania Morassi segretaria di sezione; del d irettivo fanno parte: Maurizio Pulzato, Donal Romagnoli, Marina Rossi e Fabio del Col. La neo segretaria non ha mancato di ringraziare Marco Dreosto e Marco Bottecchia, oltre al segretario della sezione Lega di Spilimbergo Davide Lauretano ed ai suoi militanti per il loro continuo sostegno, in particolare ad Andrea Giannini, ad Alberto Commissario. Il timbro é evidente. Anche a Pasiano si é svolto il congresso di sezione dove é stato eletto all’unanimità segretario Enzo Dal Bianco. Del direttivo fanno parte: Luigi Cavasin e Renzo De Marchi.