ManicomioElettorale Exxx…Polzive!!! Il sindaco Enrico Bullian lancia Moretuzzo contro Fedriga; Morsolin pensa a Honsell. Purghe sovietiche nei “Cittadini”: Malattia espelle gli eretici Centis, Liguori.

Mentre il segretario del PD Franco Liva (oggi nuovo summit a Udine) si danna l’anima per tentare di costruire una coalizione che abbia almeno la parvenza di un progressismo regionale spurgato dai capricci di alcuni alleati, dall’isontino si vedono fusette illuminare tutta la fascia sinistra del gran fiume. “Sinistra” appunto. Lo si ricava dal resoconto apparso oggi sul Messaggero Veneto riguardo una riunione di domenica scorsa a Turriaco (Go). Il sindaco Enrico Bullian ha ospitato i gruppi civici di: Adesso Trieste; Noi Mi Noaltris GO!; Sinistra per Monfalcone e Partecipare. Un vertice legato a tutto quel mondo civico-autonomista vicino al “Patto per l’Autonomia” di Massimo Moretuzzo. Ed è in quella circostanza che, “per non smarrire l’opportunità di costruire una proposta politica per il futuro della regione”, va sostenuta la candidatura di Massimo Moretuzzo candidato presidente. Tutti concordi meno che quella corrente più a sinistra del civismo testé descritto sopra che fa riferimento alla consigliera comunale di Monfalcone Cristiana Morsolin. Per lei, per OpenFvg e Sinistra Italiana lo sfidante può essere solo Furio Honsell che ha dato la propria disponibilità. Come si vede il campo largo non è molto fertile, al netto del Movimento 5 Stelle. E dal pordenonese giungono segnali di fumo poco rassicuranti nel merito. Nel corso del direttivo “dimezzato” di “Una Regione in Comune” dell’altra sera, presieduto dal fondatore Bruno Malattia, è stata decisa l’esclusione dall’associazione di Tiziano Centis, Simona Liguori e di tutti coloro (Bernava, Putto…) che hanno aderito alla creazione del nuovo simbolo “CivicaFvg”. Il direttivo fantasma ha deliberato l’impegno di continuare il dialogo con il PD che escluda però 5Stelle e Sinistra radicale (vedi isontino..). “I Cittadini” salutano invece con piacere la candidatura di De Toni a Udine confermando la volontà di proseguire il lavoro in sinergia con il Terzo Polo. Ora si tratta di capire come si troverà il PD a dover gestire due liste Civica Fvg e Cittadini in totale conflitto fra loro. Come non bastasse, alla riunione di oggi convocata la Liva, non parteciperà il Terzo Polo. Si fa sempre più concreta la possibilità di una corsa in solitaria alle regionali col candidato presidente Isabella De Monte. A quel punto i “Cittadini” di Malattia dovrebbe sfilarsi dal PD e affiancare il Terzo Polo in salsa friulana: la fine del “Campo” che si trasforma in sintetico. Del resto, basta vedere le due regioni prossime al voto: Il Terzo Polo è in coalizione col PD nel Lazio e contro in Lombardia. Manicomio.