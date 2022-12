Flamingo Exxx…Polzive!!! Buon Natale porcelli. Come ogni anno Leopost consiglia i regali per far felici le puledre.

Per la rivista specializzata VanityFair, il prodotto più richiesto sul mercato dei dildos è il Flamingo. I comancheros di questo presidio si sono subito messi alla ricerca e anno scoperto che “Flamingo” è il succhiaclitoride bestseller in casa MySecretCase. Lo si trova facilmente nel monfalconese. Ha 11 diversi programmi di aspirazione che porteranno all’orgasmo la puledra in meno di un minuto, grazie all’anello a becco che va a racchiudere il clitoride: una volta dentro, una sensazione di formicolio data da ondate di pressione indurrà il piacere, fino al climax. Costo: 35 euri. Flamingo è il prodotto della ricerca da parte delle ditte specializzate di fornire prodotti sempre più all’avanguardia. E’ sicuramente un eccesso di edonismo figlio del consumismo che Pasolini ha sempre odiato. Quest’anno ricorre il centenario della sua nascita e siamo sicuri che il poeta di Casarsa ci perdonerà, il Flamingo giova e porterà una discreta dose di serenità alle feste.