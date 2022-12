DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! L’ex Rettore sceglie il luogo simbolo del Friuli per annunciare il suo progetto: Candidatura di scopo per stare all’opposizione!

Lo spunto lo si ricava dal riferimento storico riportato da “FriuliSera” nel commentare la cronaca dell’ennesima investitura pubblica di De Toni a candidato sindaco di Udine celebrata ieri in castello. L’accostamento è formidabile; scrive il direttore: “La casa della contadinanza non è un posto qualsiasi (..) prima sorgeva in via Rauscedo, era la sede dell’istituto voluto dalla Serenissima per rappresentare le istanze del contado in contrapposizione con il parlamento della Patria del Friuli. Era la casa dell’opposizione”. Nomina sunt consequentia rerum. Pertanto, tirando per la giacchetta il sommo poeta che l’ha resa celebre: “I nomi sono conseguenti alle cose”. In tal senso, De Toni sceglie, o gli hanno proposto malauguratamente di scegliere, il simbolo dell’opposizione per annunciare la sua candidatura. In realtà i presenti erano spiazzati assai. Ma tant’è dopo il tiramolla di Venanzi, le incertezze del PD; il Campo largo che diventa Campo Santo (citBertossi); il caos con il Terzo Polo bifronte (sempre più probabile una “liaison” con Fedriga via Rosato-Roberti per le regionali); lo smarcamento dei 5Stelle; l’allontanamento di Prima Udine di Enrico Bertossi-Ester Soramel (8% alle ultime comunali) e le frizioni fra CivicaFvg e Cittadini, il percorso del neo candidato si presenta come un sentiero molto insidioso. Il paradosso di questa candidatura sta nel fatto che è maturata fra le spurie del centrodestra (Saro Colautti) ed ha più il sapore di una vendetta verso gli ex alleati che una corsa vera e propria. Perciò, poco convincente. Se non altro per il passato dell’ex rettore.

I lettori di queste pagine ricorderanno l’esuberante autopromozione di stampo “Luigi XIV”. Era il giugno 2019 e il teorico della “complessità”, fece pubblicare un avviso sul sito dell’Università di Udine relativo a un’indagine di mercato per la realizzazione di un video che «narri in maniera emozionale i sei anni del mandato rettorale del “M.rettore Alberto Felice De Toni». Costo: 15mila euri. Nell’ottobre del 2015, lo stesso Rettore, si rese protagonista di un clamoroso sfregio al popolo friulano. De Toni-Le Roi, aveva deciso di concedere gli spazi della Scuola Superiore di via Gemona, a una manifestazione di partito, ai suoi amici del PD. Quel giorno venne chiusa l’intera via per impedire ai manifestanti di “disturbare” i capricci dell’ex Rettore. Il deputato Walter Rizzetto aveva chiesto presentato un’interrogazione alla camera e rivolta al ministro competente Giannini, per conoscere le ragioni di una manifestazione di natura politica all’interno dell’Università. Nulla. Ma la prova di forza dei suoi sgherri fu devastante. Le donne e gli uomini liberi del Friuli vennero confinati all’altezza di piazzale Osoppo, dietro un cordone di polizia cui gli organizzatori avevano chiesto l’intervento. Il metodo del candidato è quello ormai ben applicato all’Università. Da lì nacquero gli screzi anche con Honsell. In ogni caso la sintesi annunciata da De Toni per stare all’opposizione è la seguente:

Una candidatura civica di scopo. La mia intende essere una candidatura di scopo, ovvero quello del rilancio di Udine e del Friuli Il claim è semplice: il Friuli riparte da Udine. È una candidatura civica, basata su una larga convergenza di forze oggi qui rappresentate.

Liste civiche e autonomistiche tra cui: Progetto Innovare (Federico Pirone); Siamo Udine (Lorenzo Patti); Patto per l’Autonomia (Stefania Garlatti-Costa); Partiti nazionali e regionali tra cui: Il Terzo Polo – Italia sul Serio Italia Viva (Andrea Zini) Azione (Nicola Turello); Il Partito Democratico (Alessandro Venanzi); Cittadini per il Presidente (Michela Del Piero).

Gruppi politici e associazioni culturali della città tra cui PSI (Andrea Castiglione); Costruire Futuro (Daniela Vismara); Coesis (Alessandro Tesolat)

L’alleanza di questi 10 soggetti, che qui mi onoro di rappresentare, e che potremmo denominare – Coalizione per Udine e per il Friuli – è quindi composta da tre diverse classi di forze politiche: liste civiche e autonomistiche; il centro liberal-democratico-riformista (Terzo Polo); il centro-sinistra (Partito Democratico).