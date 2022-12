BadNews Exxx…Polzive!!! Inarrestabile la strage sulle strade. A Mestre un’auto finisce contro un muro, muoiono il figlio di Andrea de Eccher, Tobia (25 anni), e un suo amico.

Bad news. Notizie che non vorremmo mai dare, ma è necessario darle perché la strage sulle strade del Nord Est sta assumendo i connotati di una guerra. E le vittime sono tutte giovanissime. L’ultima tragedia è quella che si è consumata all’alba di ieri, sabato 24 dicembre alle 5 del mattino. Pesante il bilancio dell’incidente: le vittime sono Riccardo Pastrello e Tobia De Eccher entrambi residenti a Mestre, ex compagni di scuola al Franchetti, coetanei e grandi amici. Tobia era figlio di Andrea de Eccher, famoso architetto mestrino della nota famiglia friulana di costruttori (titolari della De Eccher spa di Pozzuolo del Friuli). Aveva seguito le orme del padre, studiando all’Accademia di Architettura di Mendrisio, in Svizzera. Come l’amico Riccardo era appassionato di basket. Sia Riccardo che Tobia, infatti, negli anni degli studi al liceo Bruno-Franchetti di Mestre, avevano partecipato al progetto “Reyer School Cup” con la squadra dell’istituto. Tobia de Eccher lascia il padre Andrea, la mamma Giulia e la sorella Lena. “Un dolore che toglie il fiato – il commento dei parenti da Udine, titolari della conosciutissima azienda internazionale-. Siamo sconvolti. Tobia era un bravo ragazzo, che ha sempre avuto suo padre Andrea come modello. Anche lui ha sempre voluto fare l’architetto, fin da quando era piccolo, e, con passione e impegno, era riuscito a laurearsi.

L’incidente è avvenuto all’altezza del sovrappasso pedonale di Via della Libertà a Mestre, la Clio è finita contro un muro dopo la perdita di controllo del conducente. I vigili del fuoco arrivati con due mezzi, hanno estratto dalla Renault Clio uno dei due feriti gravi rimasto incastrato: il giovane è stato stabilizzato, ma è morto poco dopo. Deceduto sul colpo invece l’altro giovane. L’autista della Clio, M. T., e un’altra amica, rimasti feriti, sono stati presi in cura dal personale sanitario e trasferiti in ospedale. Sul posto, per i rilievi, il reparto Motorizzato della polizia municipale di Venezia e la polizia stradale..

Secondo una prima ricostruzione, pare si sia trattato di una perdita di controllo. L’impatto contro la spalletta del guard-rail è stato molto forte. La ragazza ferita sarebbe la fidanzata di una delle vittime. La vettura stava viaggiando da Venezia in direzione di Mestre, dopo aver trascorso la notte della pre-vigilia ad un party in zona Vega. Non è ancora accertato come il ragazzo alla guida abbia perso il controllo in rettilineo.

Bad News. L’incredibile strage italiana sulle strade.